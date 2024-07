Abonnés Freebox et Amazon Prime : ne loupez pas ces trois jeux offerts, l’un d’eux est tiré d’une licence devenue culte

L’occasion de découvrir la licence Baldur’s Gate mais aussi de mener d’autres aventures vous proposée par Prime gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui,3 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, à l’exception d’un d’entre eux, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Impossible d’être passé à coté de Baldur’s Gate 3 si vous vous intéressez au secteur du jeu vidéo, cela tombe bien puisque Baldur’s Gate : Enhanced Edition est proposé gratuitement avec Prime Gaming. Il avait déjà été offert en mars 2023, mais si vous étiez passé à côté, vous pouvez ainsi vous plonger dans une quête épique de 60h ainsi que dans les contenus proposés par les nombreuses extensions disponibles. Personnalisez les traits et les capacités de votre héros, recrutez un groupe d’alliés courageux et explorez les coins les plus reculés de la Côte des Épées en quête d’aventure, de profit… et de vérité.

Dans un tout autre style, vous pouvez découvrir Youtubers Life 2, dans lequel vous incarnez un vidéaste sur le web et pourrez gérer tous les aspects de cette profession : rivalité, amour, gestion de contenu, interviews…



Pour accéder à ces deux titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Découvrez la puissance ultime en incarnant le plus grand prédateur des mers, un REQUIN terrifiant. Maneater est un RPG (RequinPG) d’action à un joueur en monde ouvert dans lequel VOUS êtes le requin. Vous commencez en incarnant un bébé requin et devez survivre dans un monde implacable, tout en essayant d’accéder au sommet de la chaîne alimentaire à grands coups de dents. Pour ce faire, vous devrez explorer un vaste monde ouvert où vous rencontrerez de multiples ennemis, humains comme animaux sauvages. Trouvez les bonnes ressources pour grandir, évoluer et dépasser les limites de la nature en façonnant votre requin à l’image de votre style de jeu. En effet, pour pouvoir vous venger du cruel pêcheur qui vous a mutilé, vous devrez évoluer en un énorme requin, un grand prédateur légendaire. Manger. Explorez. Évoluez.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

