Les internautes se lâchent sur les réseaux : dites aux touristes que Free n’est pas gratuit, ChatGPT pose des questions pièges à une conseillère SFR

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Les bornes Free parlent désormais anglais, très facile alors pour un touriste étranger de prendre un forfait valide 1 mois avec 300 Go pour 19,99€. Mais quand un abonné conseille à une personne de nationalité anglaise d’opter pour le forfait Free Mobile, l’opérateur n’oublie pas de lui rappeler qu’il est préférable de lui dire que Free n’est pas gratuit ! Sauf pour les abonnés Freebox, le forfait 2€ passe à 0€ !

Alors qu’une panne informatique mondiale affecte aujourd’hui les services de Microsoft et Crowdstrike, au point de causer un certain chaos dans les aéroports, hôpitaux et dans de nombreuses autres entreprises, les critiques fusent sur les réseaux sociaux entre consternation et humour. Microsoft a de son côté annoncé “prendre des mesures d’atténuation”.

🔴Intervention en cours du côté des techniciens Microsoft. pic.twitter.com/HYNyUB75Wp — Klooz (@cklooz) July 19, 2024

Illustration de l’impact de la panne sur le trafic aérien aux USA sur 12 heures.

Impressionnant ce timelapse des 12 dernières heures sur le trafic aérien aux USA suite à la panne mondiale #Crowdstrike Creditz: @US_Stormwatch pic.twitter.com/UtJNs9OQdH — SaxX. (@_SaxX_) July 19, 2024

Cette panne massive a également impacté Bouygues Telecom et son service clients. Un retour à la normale a été annoncé par l’opérateur qui n’a pas manqué de jouer la carte de l’humour en réaction à certains conseils truffés d’ironie de certains internautes.

c'est tout bon, on a terminé de passer l'aspirateur. On rebranche le câble d'alimentation. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) July 19, 2024

“J’ai entendu dire que beaucoup d’abonnés quittaient SFR, comment puis-je être sûre que la qualité sera au rendez-vous , quand Chat GPT questionne une conseillère SFR sur les offres de l’opérateur”

📞 Voici GPT-4(o) en train de discuter avec un conseiller SFR par téléphone. Grâce au robot développé par https://t.co/72l3bIAyXz, j’ai demandé à l’IA de se renseigner pour moi sur les offres Internet de l’opérateur. Voici un extrait de l'appel 👇 pic.twitter.com/2q2LO50V95 — Théo Denoyelle (@theo_denoyelle) June 26, 2024

Les chats et les Freebox, une histoire sans fin !

Pour éviter que les chats se couchent sur la Freebox, on l'a mise dans un carton mais du coup maintenant ils montent dessus 😩 pic.twitter.com/uzG2ThyzjJ — Audrey (@jjamesbucky) July 17, 2024

