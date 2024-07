Iliad a organisé un hackathon international dédié à l’IA, une première pour le groupe

Un premier évènement lancé au siège de Free Pro à Marseille qui a regroupé des équipes venues de France, de Pologne, d’Italie et de Suède.

Du 9 au 11 juillet dernier, le premier hackathon mondial d’Iliad autour de l’Intelligence Artificielle s’est tenu au siège de Free Pro à Marseille. Cet évènement regroupait les spécialistes en data et IA de Free, Free Pro, Scaleway, ITrust, mais aussi d’Iliad italia, Play en Pologne et Tele 2 en Suède.

Le but était de transformer les outils de la relation abonnés en 40 heures, grâce à des équipes mixtes qui ont travaillé jour et nuit pour proposer des prototypes fonctionnels basés sur l’intelligence artificielle. De la relation directe aux efforts de vente en passant par le développement d’activités, rien n’a été laissé au hasard. “Au-delà de cette mission initiale, ce premier hackaton marque le lancement d’une véritable communauté d’experts en data et en IA, qui a vocation à échanger sur les projets les plus innovants et à renforcer les synergies au niveau du Groupe iliad” indique le groupe.



