Orange va proposer son offre triple play “Coup de Pouce Internet” aux demandeurs d’emploi les plus fragiles

Face à l’urgence de l’illectronisme en France, Orange et France Travail lancent une expérimentation innovante pour accompagner les demandeurs d’emploi les plus éloignés du numérique grâce à l’offre triple play et solidaire de l’opérateur historique appelée « Coup de pouce internet ».

Une initiative pour l’inclusion numérique. Le 18 juillet, Orange et France Travail ont conclu une convention d’expérimentation pour réduire la fracture numérique et favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi économiquement fragiles.

“L’objectif est de soutenir les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) ou ceux dont le quotient familial de la CAF ou de la MSA est inférieur ou égal à 700 euros, afin qu’ils puissent bénéficier avec l’offre « Coup de pouce internet » d’un accès internet et d’un d’un PC reconditionné à petit prix. Une sensibilisation aux usages numériques est également proposée via les Ateliers Numériques, gratuits et ouverts à tous les demandeurs d’emploi sans condition d’éligibilité”, apprend-on.

Alors que 17% de la population est touchée par l’illectronisme en France, le numérique est le 1er frein à l’emploi devant la santé et la mobilité. Cette exclusion se matérialise par une difficulté à se connecter à internet, s’équiper et se former. Pour 5 millions de personnes, cet éloignement du numérique s’accompagne d’une précarité financière.

Lancée en 2018, cette offre d’Orange est un abonnement triple play, qui propose 500 Mb/s symétriques, appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et DOM ainsi que de 110 destinations, mais aussi 140 chaînes TV avec un décodeur, le tout pour 15.99€/mois, tant en fibre qu’en ADSL, et sans engagement. Les bénéficiaires peuvent également acquérir un ordinateur portable reconditionné à 169€, payable en 3 ou 4 mensualités et équipé de Windows 10.

Réduire la fracture numérique : un enjeu majeur

Selon l’Insee parmi les 10 % des ménages les plus modestes, 68 % disposent d’un ordinateur et 75 % d’un accès à Internet, contre respectivement 95 % et 96 % des 10 % des ménages les plus aisés soit entre 20 et 30 points d’écarts entre ces deux catégories de population. Cette initiative vise ainsi à combler cet écart en facilitant l’accès aux services en ligne et aux formations. Cette expérimentation sera déployée dans sept départements (Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Rhône, Allier et Bouches-du-Rhône), et vise à s’étendre à l’échelle nationale.

