Certains abonnés rencontrent actuellement des problèmes sur la Freebox et n’ont plus accès à la TV

Depuis le début de la soirée, des Freenautes nous signalent sur Twitter, par mail ou sur le forum qu’ils n’ont plus accès au service TV de Free. La Freebox est bien synchronisés, le Player affiche bien les menus, mais les flux TV ne s’affichent pas, et laissent place à un écran noir. Cela peut concerner toutes les chaînes ou seulement quelques unes. Et cela touche aussi bien les chaînes de l’univers Canal que celles de Freebox TV. Free confirme le problème et conseille de ne surtout pas redémarrer la Freebox :

Certains abonnés concernés expliquent qu’ils ont tenté de redémarrer leur Freebox, mais celle ne s’est pas re-synchronisée. Il est donc déconseillé de procéder à cette manipulation.

Suite à un incident technique depuis 17h30, les services TV sont actuellement perturbés. Nos équipes sont fortement mobilisées sur la résolution du problème. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. pic.twitter.com/2hfa6BlTIi — Free 1337 (@Free_1337) July 19, 2024

Nous n’avons pas pour le moment de précisions sur ce problème ni son étendue. Si vous êtes concernés, vous pouvez apporter vos témoignages dans les commentaires de cet article, en indiquant le maximum d’informations (modèle de Freebox, NRA, etc.).

Nous mettrons à jour cet article en fonction des nouvelles informations que nous aurons à ce sujet

