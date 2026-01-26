Emmanuel Macron accélère, les réseaux sociaux pourraient être interdits aux mineurs dès la rentrée

La future loi sur l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs pourrait être adoptée en urgence, Emmanuel Macron poussant pour un calendrier accéléré.

Le gouvernement entend aller vite sur la régulation des réseaux sociaux. Un peu plus d’un mois après avoir annoncé une loi visant à interdire l’accès aux plateformes aux enfants de moins de 15 ans, Emmanuel Macron a demandé à l’exécutif « d’engager la procédure accélérée » afin de permettre une entrée en vigueur « dès la rentrée prochaine ».

Dans une vidéo consultée par BFMTV, le chef de l’État remercie la députée Ensemble pour la République Laure Miller, rapporteure de la Commission d’enquête sur les effets de TikTok, pour son travail sur cette proposition de loi, sur laquelle le gouvernement s’est accordé. « Je voulais te remercier de tout le travail fait avec Anne Le Hénaff et son équipe », déclare-t-il.

« Ce texte va nous permettre de concrétiser une ambition que nous portons depuis plusieurs années, qui est pour moi très importante et qui fait l’objet d’un engagement fort que j’ai pris auprès des Françaises et des Français », ajoute Emmanuel Macron.

Une volonté affichée de longue date

Le président de la République rappelle un « combat » engagé « dès 2018, à l’Unesco » en faveur de la « régulation des plateformes ». « Nous avons aussi porté plusieurs textes de loi ces dernières années pour protéger les enfants et les adolescents face aux écrans, aux portables. Je pense à la loi dite “Studer”, la loi portée par Laurent Marcangeli (…) et à la loi sur le numérique », énumère-t-il.

Emmanuel Macron salue un « texte beaucoup plus simple qui correspond à la promesse faite, c’est-à-dire d’interdire les réseaux sociaux aux mineurs moins de 15 ans », ainsi que « l’interdiction des portables dans nos lycées ».

« C’est un message très clair: le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n’est pas à vendre. Leurs émotions ne sont pas à vendre, ni par les plateformes américaines, ni par des algorithmes chinois », insiste-t-il. La proposition de loi doit être examinée en première lecture à l’Assemblée nationale ce lundi, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe EPR. Pour tenir l’objectif d’une application rapide, le président indique avoir demandé au gouvernement d’activer la procédure accélérée, signe d’un engagement fort de l’exécutif sur ce dossier.

A noter que le projet a cependant déjà été assez vivement critiqué, notamment du point de vue de son application. Il a été question d’intégrée les opérateurs dans le cycle du blocage, mais ces derniers se sont montrés sceptiques.

