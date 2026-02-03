Abonnés Free Mobile : voici comment activer très rapidement votre VPN inclus grâce à cette nouveauté

Activer un VPN, c’est simple comme bonjour chez Free Mobile.

Free a lancé en septembre mVPN, le premier VPN intégré directement à un réseau mobile et proposé sans surcoût à ses abonnés 4G/5G. Ce service, unique au niveau mondial, permet de naviguer de façon plus confidentielle et sécurisée, tout en bloquant les contenus frauduleux ou malveillants. Inclus dans les forfaits Free 5G et Série Free, mVPN a été pensé pour être simple à utiliser : pas besoin de télécharger une application tierce ni de souscrire à une offre payante. Dans cet article, nous vous expliquons comment l’activer en quelques clics depuis votre application Free, avec une procédure revue récemment.

Jusqu’à présent, l’activation du VPN mobile impliquait un parcours relativement contraignant. Les utilisateurs étaient redirigés vers une page de l’espace abonné via leur navigateur, ce qui rendait la manipulation moins intuitive. Avec cette nouvelle version de l’application Free, cette étape intermédiaire disparaît.

Il vous suffit ainsi de vous connecter à votre application Free avec vos identifiants Free Mobile, puis de cliquer sur le bouton “mon compte situé dans le bandeau inférieur, au milieu. Cliquez ensuite sur “options”.

Il vous suffira ensuite de cliquer sur la section “découvrez Free mVPN”, puis d’activer le bouton. Vous serez alors basculé sur une adresse IP située en Italie ou aux Pays-Bas, au hasard, pour une durée de 12 heures. Une fois la limite atteinte, vous recevrez un mail pour vous avertir que le service est coupé automatiquement.

Une fois que vous l’aurez activé, le changement sera automatique et instantané. Attention cependant, vérifiez bien que vous n’êtes pas connecté à un réseau WiFi et bien sur le réseau Free Mobile, le VPN ne concernant que ce dernier. D’après nos propres observations, immédiatement après l’avoir activé et déconnecté notre smartphone du WiFi, nous avons pu nous rendre sur un site géo-bloqué en France depuis le réseau Free mobile. Simple comme bonjour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox