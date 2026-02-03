Free fait équipe avec Prime pour vous faire découvrir la dernière folie d’Eric et Ramzy en avant-première

Gagnez vos places pour l’avant-première de « Tout simplement fan » avec Eric et Ramzy grâce à un jeu concours avec Free.

Free organise un jeu concours pour assister à l’avant-première parisienne de Tout simplement fan, la nouvelle série d’Eric Judor et Ramzy Bedia, diffusée prochainement sur Prime Video. Dix gagnants remporteront chacun deux invitations pour la projection exclusive, prévue le mardi 17 février 2026 à La Scala Paris.

Le concours est ouvert du 3 au 12 février 2026 et, bonne nouvelle, il est accessible à tous, abonnés Free ou non. La projection aura lieu à 20h, après une ouverture des portes à 19h.

Tout simplement fan repose sur un concept de caméra cachée d’ampleur. Quatre fans d’Eric et Ramzy pensent participer au tournage d’une nouvelle série en Espagne. En réalité, tout est faux. Décors, situations, tensions, invités… Un gigantesque canular orchestré pendant plusieurs jours, sous l’œil de dizaines de caméras.

Un casting complice prestigieux accompagne le duo, avec notamment Laurent Lafitte, Laura Felpin, Jean-Pascal Zadi, Melha Bedia ou encore Niels Schneider. La série comptera six épisodes et sera disponible dès le 27 février 2026 sur Prime Video, en France et à l’international.

Comment participer ?

Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le formulaire du jeu concours disponible sur le portail Free et de répondre à quelques questions avant le 12 février à 14h. Le tirage au sort aura lieu à partir du 13 février.

Les gagnants auront ainsi la possibilité de découvrir la série dix jours avant sa sortie officielle, dans le cadre d’une avant-première parisienne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox