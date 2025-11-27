Free met fin à l’offre Freebox Ultra Stranger Things pour les abonnés en migration

Des stocks restent disponibles pour les nouveaux abonnés.

Trois semaines après un lancement inédit en partenariat avec Netflix, Free ne propose désormais plus l’édition limitée Stranger Things de la Freebox Ultra aux Freenautes souhaitant migrer. Sur l’Espace abonné, l’opérateur affiche désormais que cette version spéciale « n’est plus disponible » dans le cadre d’un changement d’offre, le stock est épuisé.

À l’inverse, l’offre reste toujours proposée, à l’heure où nous écrivons ces lignes, aux nouveaux abonnés sur le site de Free. Le FAI indique toujours que ce sont “les derniers jours” pour en profiter. Cette édition collector accompagne la sortie aujourd’hui du Volume 1 de la dernière saison de Stranger Things sur Netflix, partenaire de l’opérateur.

