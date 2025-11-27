Le futur super Player Freebox cristallise les attentes des abonnés

Univers Freebox a clos ce 26 novembre un sondage lancé début septembre, destiné à mesurer les attentes des abonnés après la promesse de « surprises » faite par Free pour la fin d’année et 2026. Plus de 5 000 participants ont exprimé leur avis… et un résultat se détache très clairement.

Avec 32 % des votes, l’arrivée du nouveau Player Freebox super puissant domine largement le classement. C’est la nouveauté que les abonnés espèrent le plus, preuve qu’un renouvellement matériel – plus performant, plus moderne ou plus premium, reste un sujet central dans la communauté Free. A ce sujet, Xavier Niel nous a confirmé lors de la Journée des Communautés Free début octobre que le développement du nouveau boîtier TV de l’opérateur, attendu depuis plus d’un an, avance, le lancement est prévu dans les mois à venir. Le successeur du Player TV Free 4K est ainsi attendu de pied ferme, surtout qu’il pourrait être proposé à tous les abonnés Freebox.

Des services enrichis arrivent juste derrière

En deuxième position, à 28 %, les abonnés disent attendre de nouveaux enrichissements comme une option inédite, ou un service offert à tous. Si le sondage a été lancé le 5 septembre, Free est depuis passé à l’action, il a notamment innové en lançant mVPN, le 1er VPN intégré à un réseau mobile inclus pour ses abonnés 4G/5G Série Free et 350 Go, mais aussi en intégrant pour a 1 ère fois près de 30 chaînes FAST dans les offres Freebox sans oublier le lancement de Free TV et Free TV+ à la place d’Oqee.

À 18 %, les répondants placent ensuite l’arrivée d’une offre fixe ou mobile innovante. Une attente logique alors que le marché multiplie les propositions premium ou segmentées et que Free n’a pas lancé d’offre majeure sur le mobile depuis plusieurs années. Sur le fixe, le lancement début novembre de la Freebox Ultra Edition Limitée Stranger Things a peut-être séduit certains des votants même si sous le capot rien ne change, l’offre reste la même en tout point. Avec 15 %, un « service jamais vu sur les Freebox » suscite également l’intérêt, même si cet item arrive derrière les attentes plus concrètes liées au matériel ou aux options incluses. Enfin, à 7 %, l’intégration tant réclamée de l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch reste une demande minoritaire… mais régulière. Elle constitue néanmoins l’une des fonctionnalités les plus attendues côté mobile. Free nous a confirmé que l’eSIM pour Apple Watch, assortie de la commercialisation de la montre d’Apple, « arrivera bientôt ». L’opérateur prévoit également une ouverture plus tard à d’autres marques de montres connectées, signal fort d’un futur guichet unique pour les wearables cellulaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox