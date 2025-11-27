Free Pro lance une nouvelle offre de cybersécurité pour protéger les équipements de ses clients

Free Pro dévoile sa nouvelle offre d’EDR Managé pour sécuriser les postes de travail des petites et moyennes entreprises.

Protéger efficacement les postes de travail est devenu un enjeu majeur pour les entreprises. Face à la multiplication des attaques cyber, une simple solution antivirus n’est plus suffisante. C’est là qu’intervient l’EDR, pour Endpoint Detection and Response. Concrètement, il s’agit d’un outil capable de surveiller en continu les appareils d’une entreprise, de détecter des comportements suspects et de réagir automatiquement ou avec l’aide d’experts pour bloquer les menaces avant qu’elles ne causent des dégâts. L’EDR offre une sécurité plus intelligente, plus réactive et davantage adaptée aux attaques modernes.

C’est dans ce contexte que Free Pro lance une nouvelle version de son EDR Managé, une solution pensée pour les PME qui souhaitent renforcer la protection de leurs environnements de travail sans complexité supplémentaire. Pour répondre à des menaces toujours plus nombreuses et sophistiquées, Free Pro propose une solution EDR qui s’appuie sur les dernières technologies de cybersécurité. Compatible avec les PC Windows, macOS et Linux, mais aussi avec les serveurs physiques ou virtuels et les appareils mobiles, cette nouvelle offre permet aux entreprises de sécuriser l’ensemble de leurs postes à partir d’un service managé.

L’idée est simple: les PME confient la surveillance et la protection de leur parc informatique à des experts en cybersécurité, garantissant ainsi une protection robuste, une détection rapide des attaques et une réaction immédiate en cas d’incident. La solution EDR Managé de Free Pro repose d’abord sur une supervision continue assurée par les équipes d’ITrust (filiale de sécurité d’Iliad), dont le centre d’opération est entièrement basé en France. Elle intègre une détection en temps réel des menaces et des comportements anormaux, permettant d’identifier rapidement toute activité suspecte. En cas d’incident, des équipes spécialisées peuvent intervenir immédiatement, y compris au sein d’une cellule de crise mobilisant de nombreux experts.

L’offre exploite également l’intelligence artificielle pour renforcer les capacités d’analyse et élargir le champ de détection. Une veille permanente, combinant Threat Intelligence et Threat Hunting, permet d’anticiper les risques et de limiter les failles potentielles. La remédiation peut être automatisée ou confiée aux experts, tandis que l’ensemble des données reste hébergé en France, dans les datacenters certifiés de Free Pro, garantissant leur souveraineté.

Deux expertises réunies, un seul interlocuteur

Pour cette nouvelle version de son EDR Managé, Free Pro s’appuie sur deux partenaires de référence. D’un côté, Trend Micro, acteur mondialement reconnu dans la sécurité informatique, fournit la technologie de détection et de réponse aux menaces. Leurs solutions figurent régulièrement parmi les plus performantes du marché.

De l’autre, ITrust, pôle cybersécurité de Free Pro, assure une surveillance opérationnelle continue depuis ses Security Operation Centers situés à Toulouse et Paris. Leurs équipes gèrent le suivi des incidents, l’analyse des alertes et la réponse aux cyberattaques 24 heures sur 24. Les PME bénéficient ainsi d’un seul et même interlocuteur pour l’ensemble de leurs besoins cyber, IT et télécoms. Chaque entreprise est accompagnée par les équipes commerciales et support de Free Pro ainsi que par un responsable opérationnel de compte dédié.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox