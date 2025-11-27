Fin de l’ADSL : pas question d’abandonner tout de suite le réseau cuivre, alertent les maires

Les maires pressent les opérateurs de garantir une transition maîtrisée et de ne pas délaisser le réseau cuivre sous prétexte que l’extinction est programmée.

Alors que le réseau ADSL vit ses dernières années et que la fibre devient la nouvelle norme, les maires multiplient les alertes pour garantir une transition sans rupture de service. Lors d’un point d’information organisé le 18 novembre, les élus ont insisté sur la nécessité d’entretenir le réseau cuivre jusqu’à son extinction complète, rappelant que de nombreux habitants en dépendent encore. Dès janvier 2026, il ne sera plus possible de souscrire une offre ADSL dans la majorité des communes, même si les abonnements existants resteront actifs jusqu’à la fermeture définitive du cuivre prévue en 2030. Un calendrier progressif, organisé par lots de communes, qui inquiète particulièrement les élus des territoires où la fibre n’est pas encore totalement déployée.

Si la France est aujourd’hui l’un des pays les plus avancés en matière de fibre, avec plus de 93 % de locaux raccordables, les maires rappellent que le chantier n’est pas terminé. Dans certaines zones, les derniers mètres jusqu’aux habitations restent complexes et parfois coûteux. Les élus anticipent déjà les sollicitations des administrés, parfois confrontés à des factures de plusieurs milliers d’euros. Pour répondre à ces difficultés, l’État a mis en place un dispositif d’aide financière pour les raccordements complexes dans les 3 000 communes où le cuivre disparaîtra d’ici à 2027. Mais pour les maires, ces aides ne résolvent pas la question essentielle: la fibre n’étant pas encore partout, le cuivre doit continuer d’être maintenu en état.

Les élus dénoncent l’abandon progressif du cuivre et demandent des interventions rapides

Dans de nombreux territoires intégrés aux derniers lots de fermeture, les maires constatent une dégradation accélérée du réseau cuivre. Câbles pendants, lignes arrachées, problèmes de sécurité sur la voie publique: plusieurs élus dénoncent un manque d’entretien qui menace directement la continuité de service pour des habitants encore dépendants de l’ADSL. Certains relèvent que les réparations ne sont plus systématiquement effectuées, laissant des infrastructures en mauvais état pendant des mois. Face à ces constats, les élus demandent à Orange de maintenir un niveau d’intervention suffisant jusqu’à la dernière année d’exploitation du cuivre.

À ces problèmes matériels s’ajoute une hausse marquée des vols de câbles. Certaines communes doivent faire face à des délais de remise en état pouvant atteindre six mois, une situation jugée inacceptable par les élus concernés. Orange reconnaît l’ampleur du phénomène, indiquant que les vols augmentent de 30 % par an depuis trois ans. Les maires réclament des moyens plus rapides pour rétablir les services, ainsi qu’un renforcement des dispositifs de sécurité, même si des partenariats avec la gendarmerie commencent à émerger.

Dernier point de vigilance des élus : la communication autour de la fermeture du cuivre. Les maires rappellent qu’ils ne sont pas les porte-parole des opérateurs, mais qu’ils sont inévitablement sollicités par leurs administrés. Nombre d’habitants, notamment les plus âgés, s’inquiètent de la disparition du téléphone fixe traditionnel et ignorent parfois l’existence d’offres de téléphonie seule sur la fibre. Les élus demandent une meilleure visibilité sur ces solutions afin d’éviter que certains usagers ne se retrouvent en difficulté au moment de la migration.

Pour les maires, l’objectif est clair: éviter tout « naufragé de la fibre » dans les territoires. Ils réclament donc une transition mieux accompagnée, un entretien rigoureux du cuivre jusqu’à son extinction et une communication adaptée aux besoins des habitants. Un message que les opérateurs assurent avoir entendu, mais sur lequel les élus resteront particulièrement vigilants dans les années à venir.

Source : Maires de France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox