Orange change et enrichit l’avantage streaming sur son offre Livebox Max

Orange élargit la liste des plateformes bénéficiant de promos sur sa Livebox Max et permet désormais jusqu’à 20 euros de remise par mois.

Orange revoit son offre Livebox Max en étendant le nombre de plateformes éligibles à sa remise mensuelle. Initialement limitée à trois services, cette réduction peut dorénavant atteindre 20 euros par mois, rendant l’abonnement à plusieurs plateformes bien plus avantageux pour les clients.

Lancée en octobre 2024, la box premium d’Orange proposait dès le départ un positionnement clair : du très haut débit couplé à un maximum de contenus, grâce notamment à une remise de 5 euros par plateforme sur Netflix, Disney+ et Max (depuis renommée HBO Max). Ces réductions étant cumulables, un abonné pouvait bénéficier de 15 euros de remise mensuelle. L’offre a été revue en avril 2025, avec la disparition de HBO Max, remplacé par Paramount+, conservant ainsi la valeur de remises.

Un an plus tard, Orange a donc enrichi son offre. Désormais, quatre services sont éligibles à la remise de 5€ par mois : Netflix, Disney+, Apple TV et Ligue 1+, faisant passer le total des remises à 20€ mensuels. Les tarifs des abonnements avec publicité ont légèrement évolué. Il faut à présent compter 2,99 euros par mois pour Netflix (avec pub), 1,99 euro pour Disney+ (avec pub), 4,99 euros pour Apple TV et 9,99 euros pour Ligue 1+ après application de la remise. Résultat : un abonné souhaitant profiter de l’ensemble de ces services se retrouvera avec une facture SVOD/Sport globale de 19.96€. Sans le football, l’accès aux trois autres plateformes ne revient qu’à 9,97 euros.

Alors que Free mise sur l’intégration directe de plusieurs services dans sa Freebox Ultra (Netflix avec pub, Disney+ avec pub, Amazon Prime, Canal+ La Chaîne Live…), Orange préfère opter pour une stratégie de remises personnalisables. Ce qui lui permet notamment de ne pas avoir à absorber les diverses hausses de prix que peuvent appliquer les services concernés, puisque la réduction reste la même quoi qu’il arrive : 5€ par plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox