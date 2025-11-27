Altice poursuit son désendettement en cédant l’un des leaders de la relation client en France

Les actionnaires dirigeants d’Intelcia signent un accord avec Altice portant sur la reprise des 65 % du capital que ce dernier détenait depuis près de 10 ans.

Nouvelle étape dans la restructuration d’Altice : le groupe de Patrick Drahi a signé la cession de sa participation de 65 % dans les centres d’appels Intelcia, son spécialiste de la relation client présent dans 19 pays. Les actionnaires dirigeants reprennent ainsi 100 % du capital, ouvrant pour l’entreprise marocaine un nouveau cycle stratégique, tandis qu’Altice continue de réduire son périmètre en France.

Acquis en 2016, Intelcia est passé en moins de dix ans d’un acteur régional à un outsourcer multiservices mondial de 40 000 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires multiplié par dix et une présence renforcée en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Numéro trois du marché français, le groupe entend désormais accélérer pour intégrer le Top 10 mondial d’ici 2030, en relançant sa croissance externe et en renforçant ses investissements dans l’intelligence artificielle via son hub Evoluciona.

Cette cession, attendue pour le premier trimestre 2026, doit contribuer à la poursuite du désendettement d’Altice France, qui conserve toutefois d’autres actifs stratégiques susceptibles d’intéresser des acquéreurs, comme XpFibre, UltraEdge ou Altice Technical Services. Intelcia, de son côté, prépare une nouvelle phase de diversification, notamment avec la montée en puissance d’Intelcia IT Solutions, déjà fort de 1 000 ingénieurs. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Cet actif ne figurait pas dans le périmètre de l’offre de 17 milliards d’euros formulée par Orange, Bouygues Telecom et Free pour SFR, rejetée par Patrick Drahi.

Source : Intelcia, Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox