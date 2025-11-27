Un forfait 400 Go en 5G à moins de 10€, un opérateur l’ose pour le Black Friday

Cdiscount Mobile lance un forfait très riche en data pour moins de 10€, mais il faudra faire vite !

Pour la Black Friday Week, Cdiscount Mobile frappe très fort. L’opérateur propose un forfait 5G massif de 400 Go pour moins de 10 euros, une offre sans engagement qui dépasse largement les standards du marché. Une opportunité rare pour les utilisateurs gourmands en data, disponible pour une durée limitée.

Cdiscount Mobile met en avant une enveloppe data exceptionnelle de 400 Go en 5G, quand la majorité des concurrents plafonnent souvent à 150 ou 200 Go pour un tarif équivalent. Affiché à 9,99 euros par mois, ce forfait s’impose comme l’un des plus compétitifs du moment en matière de rapport data-prix.

Ce qu’il inclut :

400 Go d’internet en 5G en France métropolitaine

25 Go en 4G depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 1 euro

Utilisation du réseau Bouygues Telecom

Cette offre est disponible jusqu’au 1er décembre directement sur le site de Cdiscount Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox