Le saviez-vous : les Freebox cachent une option TV redoutablement pratique pour les abonnés malgré un nom compliqué

Le HDMI CEC peut littéralement changer la vie des abonnés Freebox mais c’est quoi au juste ?

Derrière HDMI CEC (Consumer Electronics Control), un sigle qui peut faire fuir certains, se cache une petite option qui peut simplifier la vie de nombreux abonnés Freebox, en vous évitant de jongler avec plusieurs télécommandes et entrées HDMI. Pour faire simple, cela permet aux appareils reliés en HDMI de communiquer entre eux. Concrètement, si votre téléviseur est compatible, cette option offre plusieurs avantages comme utiliser une seule télécommande pour contrôler votre Player TV et votre TV, mais aussi allumer et éteindre la télévision automatiquement en même temps que le Player TV, ou encore basculer automatiquement sur la bonne source HDMI dès que le Player TV démarre.

Vous l’avez compris, cela permet d’effectuer moins de manipulations, moins de zapping entre les sources, le tout pour une expérience plus fluide au quotidien.

Comment gérer l’option HDMI CEC sur votre Freebox ?

Depuis l’interface de votre Player TV, à l’aide de la télécommande Freebox, vous pouvez activer ou désactiver HDMI CEC selon vos préférences :

Freebox One, Player TV Free Devialet et Freebox Révolution

Réglages – Affichage – Réglage HDMI CEC

Réglages – Affichage – Réglage HDMI CEC Player TV mini 4K

Paramètres – Réglages HDMI CEC

Paramètres – Réglages HDMI CEC Player TV Free 4K

Paramètres – Préférences relatives à l’appareil – HDMI CEC

Il suffit ensuite de cocher ou décocher les options proposées (allumage/extinction automatique, changement de source, etc.). Avant de vous lancer, pensez à consulter le manuel de votre téléviseur ou son menu de réglages pour confirmer qu’il est bien compatible HDMI CEC, et pour voir comment cette fonctionnalité est nommée (chaque marque utilise souvent un nom commercial différent). Une fois tout ça en place, cette option au nom compliqué peut devenir l’une des plus pratiques de votre installation Freebox.

