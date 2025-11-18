Fin de l’ADSL : des malfrats volent 188 tonnes de cuivre grâce à un système “astucieux”

Avec le retrait du cuivre dans de nombreuses communes de France et l’extinction du réseau ADSL, certains décident d’en tirer profit via des méthodes plutôt élaborées.

On est bien loin du vol sauvage sur les bords de route. Selon les informations de l’Informé, une vaste affaire de détournement de cuivre appartenant à Orange secoue l’opérateur historique. Les enquêteurs ont mis au jour un système jugé « astucieux » et particulièrement lucratif, impliquant la disparition d’environ 188 tonnes de câbles issus du réseau ADSL entre janvier 2024 et mai 2025. Ces matériaux se seraient purement et simplement « évaporés » lors de chantiers menés dans le Val-d’Oise et les Yvelines. Pour Orange, le préjudice est estimé à 877 000 euros. Toujours selon les informations de l’Informé, ce casse impliquerait un clan bien connu du grand banditisme, la famille Hornec, déjà mêlée à de multiples affaires criminelles.

Au total, une vingtaine de personnes aurait participé à ce réseau, démantelé par les gendarmes de la brigade de recherches de L’Isle-Adam et de la section de recherche de Versailles. L’organisation s’appuyait sur des complicités internes au sein de sociétés mandatées pour retirer les anciens câbles en cuivre, dans un contexte où les opérateurs télécoms abandonnent progressivement l’ADSL au profit de la fibre optique. Orange avait confié ces opérations de dépose à Axians, filiale de Vinci Énergies, chargée de coordonner les travaux entre les communes et les entreprises intervenantes.

C’est via l’un de ces prestataires, l’entreprise de génie civil CRET, basée à Sevran, que les vols auraient été méthodiquement orchestrés. Dirigée par Adrian Alexandre Heidrich, un quadragénaire colombien ayant récemment changé d’identité, la société employait plusieurs dizaines de personnes, dont beaucoup en situation irrégulière. Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs mécanismes frauduleux auraient permis de subtiliser les câbles. L’une des techniques consistait à signaler à Orange un vol fictif quelques heures avant l’arrivée des contrôleurs, tout en retirant réellement les câbles pour les stocker dans un entrepôt. Une autre méthode reposait sur la déclaration d’une impossibilité temporaire d’extraire les câbles, alors que l’opération avait déjà été réalisée clandestinement.

Un système bien pensé

Une fraude plus élaborée intervenait lors de la pesée des câbles. Par contrat, les matériaux retirés devaient être transférés dans un site Suez à Gennevilliers pour y être pesés. Or, si le poids et le type de métal étaient vérifiés, ni la longueur ni les calibres du cuivre n’étaient contrôlés. CRET pouvait alors établir des bons de pesée falsifiés, sans que les volumes exacts ne soient remis à Orange.

Une fois le cuivre volé, il fallait l’écouler. C’est à ce stade qu’intervient la nouvelle génération du clan Hornec. Médi Hornec, salarié de CRET et disposant d’une rémunération particulièrement élevée, gérait parallèlement la société MH Recyclage, spécialisée dans le métal. Entre mars 2024 et avril 2025, environ 140 tonnes de câbles auraient été récupérées illégalement dans les entrepôts de CRET, pour un montant estimé à 590 000 euros. Le cuivre aurait ensuite été revendu en Espagne, en cash ou via virement, avant d’être blanchi à travers des sociétés écrans et des comptes ouverts à l’étranger.

Les perquisitions menées fin juin auraient permis la saisie de près de 2 millions d’euros d’avoirs criminels, incluant des véhicules, des vêtements et accessoires de luxe pour environ 600 000 euros, ainsi que des biens immobiliers estimés à 500 000 euros. Dix-huit personnes, dont Médi Hornec et deux membres de son clan, ont été mises en examen pour vol, abus de confiance, recel en bande organisée, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs. Six ont été placées en détention provisoire. Les peines encourues peuvent atteindre 15 ans de réclusion criminelle.

Contacté par nos confrères, Orange n’a pas souhaité commenter sur le fond mais confirme une hausse préoccupante des vols de cuivre. L’opérateur fait état de 1782 vols en 2024 et de 2242 nouveaux cas entre janvier et fin octobre 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox