Bouygues Telecom tease l’arrivée “bientôt” d’une nouvelle innovation dans le salon des abonnés Bbox, on a déjà notre petite idée

En test depuis un an, le nouveau service TV basé sur l’IA semble prêt à débarquer sur les Bbox, à moins que l’opérateur est vu encore plus grand.

Après avoir revendiqué être le premier opérateur français à lancer une box certifiée Wi-Fi 7, Bouygues Telecom s’apprête à dégainer sa prochaine innovation. Dans un tweet publié ce mardi sur X, l’opérateur annonce qu’il “va bientôt faire entrer l’IA dans votre salon”, faisant allusion aux abonnés Bbox.

Sans dévoiler davantage de détails, Bouygues Telecom laisse entendre qu’une nouvelle génération de services intégrant de l’intelligence artificielle va bientôt voir le jour. L’opérateur semble vouloir capitaliser sur l’élan de modernisation initié avec sa Bbox Wi-Fi 7. Il y a tout juste un an, l’opérateur avait toutefois quelque peu vendu la mèche en présentant un service TV basé sur l’IA générative. Nommé “Ensemble ce soir”, cette innovation doit permettre de trouver le contenu idéal pour toute la famille en moins de 5 minutes. Un test a alors été lancé auprès de certains abonnés volontaires. C’est ce service qui devrait être lancé.

Image officielle du nouveau service TV de Bouygues Telecom

Reste à savoir si Bouygues Telecom est allé encore plus loin avec une interface TV dopée à l’IA, un assistant domestique maison, une Bbox plus intelligente ou de nouveaux outils d’optimisation réseau. L’annonce suscite en tout cas la curiosité, à quelques jours de la période commerciale hivernale.

L’opérateur ne part pas de zéro en matière d’intelligence artificielle. Depuis 2024, l’opérateur s’appuie sur son IA Factory, un laboratoire interne d’une trentaine d’experts chargé de développer et industrialiser des usages IA pour les clients comme pour les équipes. En un an, plus de 140 projets ont été menés, une dynamique récompensée par un prix de l’Innovation à VivaTech 2025.

Bouygues Telecom et Orange à l’heure de l’IA

Ce teasing intervient d’ailleurs dans un contexte de surenchère sur l’IA chez les opérateurs. La veille, Orange a présenté le contenu de son événement Open Tech, où l’innovation IA occupera une place clé, notamment autour de la Livebox. Le groupe y dévoilera des démonstrations de commande vocale multi-appareils, de gestion énergétique, et même un service de protection familiale basé sur l’IA. Une nouveauté qui devrait s’appuyer sur l’OS prpl, annoncé l’an dernier et toujours attendu sur les Livebox françaises.

Dans la relation client, l’opérateur a déjà pris les devants avec Be360+ et Iris, deux piliers de sa nouvelle stratégie dévoilés hier. Le premier centralise toutes les informations utiles dès la prise d’appel et génère une synthèse automatique de l’historique du client en quelques secondes avec l’objectif de gagner du temps pour renforcer l’écoute via également un contrôle rédactionnel automatisé pour éviter les erreurs. Le second est un agent conversationnel interne, qui donne accès en dix secondes aux règles, conditions et offres à partir de questions en langage naturel posées par le conseiller.

Le FAI avait annoncé en août explorer de nouveaux services comme FamilIA, une interface d’organisation familiale présentée à VivaTech, et un agent vocal intelligent développé avec Volubile pour les entreprises et collectivités, déjà testé par la ville de Meudon. Une preuve que l’IA est déjà bien ancrée dans la stratégie de l’opérateur avant son arrivée prochaine… dans les salons.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox