C’est officiel, les chaînes Paramount Network, Game One, J-One, et BET disparaîtront le 31 décembre, c’est Canal+ qui le dit

En pleine restructuration de Paramount après sa fusion avec Skydance, au moins chaînes thématiques incluses dans les offres Freebox vont s’arrêter en France d’ici la fin de l’année : Game One, J-One, Paramount Network, BET. Si le groupe américain, propriétaire de ces chaînes, n’a pas communiqué surune date précise, Canal+ vient d’officialiser leur retrait de ses offres au 31 décembre 2025, selon le très informé @Anael_tw. Cette annonce n’est ainsi que la traduction d’un mouvement plus profond, Paramount a choisi de fermer ces chaînes en France, elles disparaîtront donc à cet date de l’ensemble des opérateurs, Free compris.

Game One avait déjà pris les devants : la chaîne dédiée au jeu vidéo et à la pop culture fermera définitivement ses portes à cette même échéance, a-t-elle annoncée récemment par la voix de deux de ses animateurs emblématiques. Paramount a engagé une réduction d’environ 50 % des effectifs de son pôle télévisuel en Europe, dont la France, et opère un recentrage sur ses marques internationales et sa plateforme de streaming Paramount+.

