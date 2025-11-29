Canal+ dégaine un nouveau plan de service avec des arrivées, des changements et retrait d’une chaîne culte pour les abonnés
Canal+ appliquera un nouveau plan de service le 2 décembre 2025, avec un large volet éditorial et technique : arrivée de nouvelles chaînes d’information et de musique, retrait d’une chaîne emblématique de l’univers Canal+, et vaste réorganisation des flux sur le satellite. Les abonnés ADSL/Fibre, OTT et satellite sont concernés.
Trois chaînes rejoignent ou s’étendent dans l’univers Canal+ dans un nouveau plan de service en approche. La déclinaison télévisée d’Europe 1 débarque dans l’univers Canal+ le 8 décembre 2025 sur l’app Canal+ puis sur les décodeurs d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, annonce l’assistance Canal+.
Déjà active sur l’App CANAL+ depuis le 25 novembre, CNEWS Prime, nouvelle chaîne d’information du groupe, fera son entrée le 2 décembre dans l’univers Canal+ des décodeurs FAI et les OTT, peut-on lire dans le détail du nouveau plan de service du groupe qui sera déployé mardi prochain. La chaîne a bien été lancée la semaine dernière par exemple sur Freebox TV et Free TV, elle diffuse des rediffusions comme sur l’app Canal+. Par ailleurs, déjà présente en OTT, et notamment sur les Freebox, Europe 2 Pop TV sera désormais accessible sur le satellite.
Fin de la chaîne CANAL+ Séries en linéaire
La principale suppression annoncée est l’arrêt de la chaîne CANAL+ Séries en diffusion linéaire et son replay qui vont disparaître de tous les réseaux : satellite, ADSL/Fibre et OTT. Bonne nouvelle : les contenus restent entièrement disponibles, notamment via Accueil > Séries > Séries CANAL+ et Chaînes et Apps > CANAL+ > Séries Il s’agit d’une rationalisation de l’offre linéaire, les contenus sériels de Canal+ étant désormais largement consommés en streaming à la demande.
Grosse bascule technique : passage massif à la compression HEVC
Sur le satellite, Canal+ engage une évolution importante des flux :
-
Passage du H.264 (MPEG-4 AVC) au H.265 (HEVC)
-
33 chaînes basculent vers ce nouveau standard sur les transpondeurs TS96 et TS100
-
34 chaînes changent également de fréquence pour optimiser la capacité satellite
Le HEVC permet de transporter deux fois plus de chaînes par transpondeur (environ 20 en HEVC contre 10 en MPEG-4), une évolution stratégique pour améliorer la qualité et libérer de la place pour de futures évolutions.