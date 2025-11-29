Canal+ dégaine un nouveau plan de service avec des arrivées, des changements et retrait d’une chaîne culte pour les abonnés

Canal+ appliquera un nouveau plan de service le 2 décembre 2025, avec un large volet éditorial et technique : arrivée de nouvelles chaînes d’information et de musique, retrait d’une chaîne emblématique de l’univers Canal+, et vaste réorganisation des flux sur le satellite. Les abonnés ADSL/Fibre, OTT et satellite sont concernés.

Trois chaînes rejoignent ou s’étendent dans l’univers Canal+ dans un nouveau plan de service en approche. La déclinaison télévisée d’Europe 1 débarque dans l’univers Canal+ le 8 décembre 2025 sur l’app Canal+ puis sur les décodeurs d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, annonce l’assistance Canal+.

Déjà active sur l’App CANAL+ depuis le 25 novembre, CNEWS Prime, nouvelle chaîne d’information du groupe, fera son entrée le 2 décembre dans l’univers Canal+ des décodeurs FAI et les OTT, peut-on lire dans le détail du nouveau plan de service du groupe qui sera déployé mardi prochain. La chaîne a bien été lancée la semaine dernière par exemple sur Freebox TV et Free TV, elle diffuse des rediffusions comme sur l’app Canal+. Par ailleurs, déjà présente en OTT, et notamment sur les Freebox, Europe 2 Pop TV sera désormais accessible sur le satellite.

Fin de la chaîne CANAL+ Séries en linéaire

La principale suppression annoncée est l’arrêt de la chaîne CANAL+ Séries en diffusion linéaire et son replay qui vont disparaître de tous les réseaux : satellite, ADSL/Fibre et OTT. Bonne nouvelle : les contenus restent entièrement disponibles, notamment via Accueil > Séries > Séries CANAL+ et Chaînes et Apps > CANAL+ > Séries Il s’agit d’une rationalisation de l’offre linéaire, les contenus sériels de Canal+ étant désormais largement consommés en streaming à la demande.

Grosse bascule technique : passage massif à la compression HEVC

Sur le satellite, Canal+ engage une évolution importante des flux :

Passage du H.264 (MPEG-4 AVC) au H.265 (HEVC)

33 chaînes basculent vers ce nouveau standard sur les transpondeurs TS96 et TS100

34 chaînes changent également de fréquence pour optimiser la capacité satellite

Le HEVC permet de transporter deux fois plus de chaînes par transpondeur (environ 20 en HEVC contre 10 en MPEG-4), une évolution stratégique pour améliorer la qualité et libérer de la place pour de futures évolutions.

