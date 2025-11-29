Free Mobile révèle à ses abonnés “les bons réflexes” à avoir pour un réseau optimal

Sur son site d’assistance, Free Mobile met désormais en avant une série de conseils simples pour améliorer la qualité de son réseau mobile.

En se rendant sur le site d’assistance de Free, les abonnés voient aujourd’hui s’afficher un encadré :« Ayez les bons réflexes pour un réseau mobile optimal ! » Un clic renvoie vers une page qui détaille les vérifications et réglages à effectuer sur son smartphone pour profiter au mieux du réseau Free Mobile.

L’opérateur commence par rappeler quelques actions de base mais essentielles comme mettre à jour le logiciel du téléphone depuis les Réglages/Paramètres, puis « Mise à jour logicielle », ou encore redémarrer le smartphone après la mise à jour, pour repartir sur une configuration propre. Ces manipulations simples peuvent déjà résoudre certains problèmes de réseau, de lenteurs ou de coupures.

Privilégier la 4G/5G et activer la VoLTE

Free insiste ensuite sur l’importance de la VoLTE (la voix sur 4G) lorsque le mobile est compatible :

Préférer la 4G ou la 5G plutôt que la 3G dans les réglages réseau.

Sur iPhone : Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données.

Sur Android : Paramètres > Connexions > Réseaux mobiles (ou Carte SIM & Données mobiles) > Mode réseau (ou Type de réseaux).

Activer la VoLTE, puis redémarrer le téléphone.

L’opérateur précise que, si l’option n’apparaît pas dans les menus, c’est simplement que la VoLTE est déjà activée par défaut. À l’inverse, si le mobile ne la propose pas du tout, il s’agit d’un modèle non compatible et l’opérateur recommande de s’équiper d’un téléphone plus récent pour bénéficier des meilleures performances sur son réseau, surtout que l’opérateur va commencer à éteindre sa 3G dans diverses zones.

Si malgré ces réglages les difficultés se poursuivent (appels, SMS/MMS ou navigation internet), Free invite à vérifier plusieurs points comme avoir bien effectué l’ensemble des manipulations recommandées, se trouver dans une zone couverte par le réseau Free Mobile et ne pas être impacté par une antenne en maintenance à proximité ou encore avoir réglé sa dernière facture mobile. En dernier recours, les abonnés peuvent contacter l’assistance au 3244 ou passer par leur Espace Abonné Mobile, rubrique “Mon assistance”, pour obtenir une prise en charge plus approfondie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox