TTFB : un cadeau pour des abonnés Freebox, vous attendez le super player de Free, etc…

Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” est de retour après le 1er novembre, en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube !

TTFB est de retour en version “intégral”. Une version entière durant laquelle nous vous parlons d’un grosse nouveauté qui concerne les contenus de la Freebox, et vous apportons de nouvelles rassurante sur la fuite de données chez Free. Vous pouvez retrouver nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Free fight hebdomadaire.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox