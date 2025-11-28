Abonnés Freebox : énorme promo sur une Smart TV 4K OLED de Samsung, mais il faudra faire vite

Une bonne affaire pour le Black Friday est disponible dans la boutique de Smart TV de votre espace abonné Freebox.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Free propose actuellement une remise de 400€ sur une TV OLED de Samsung, disponible depuis votre espace abonné.

Il s’agit du modèle S85F du géant sud-coréen, dans sa version 55 pouces. Grâce à cette remise immédiate, vous paierez seulement 299€ à la commande, puis 19.99€/mois sur trente mois. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 1er décembre prochain.

Ce modèle intègre nativement l’application Free TV, qui donne accès aux chaînes incluses dans votre abonnement Freebox. Pour découvrir comment accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo détaillé. Vous pouvez y accéder directement depuis votre espace abonné Freebox : connectez-vous, cliquez sur “Télévision”, puis sur “Smart TV Samsung”.

Quelques conditions sont à respecter pour profiter de ces offres avantageuses. Tout d’abord, il est nécessaire de posséder une carte bancaire pour effectuer le premier paiement de votre commande, les mensualités étant ensuite prélevées directement sur votre facture Freebox. Il est également impossible de passer commande si vous avez des impayés chez Free, ce qui reste assez logique.

Enfin, une condition moins connue s’applique : il faut être abonné Freebox depuis au moins 14 mois consécutifs pour que la section Smart TV apparaisse dans votre espace abonné. Autrement dit, si vous venez de souscrire à une Freebox, vous devrez patienter un peu plus d’un an avant de pouvoir bénéficier de ces offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox