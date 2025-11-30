Les chaînes musicales de MTV vont s’éteindre en France à la fin de l’année, mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox

La plupart des flux de MTV vont cesser d’émettre en France à partir du 31 décembre 2025. La chaîne phare MTV, davantage axée sur le divertissement, pourrait quant à elle poursuivre l’aventure dans l’Hexagone. Des zones d’ombre subsistent.

La fin d’une ère musicale à la TV. Selon des sources chez Paramount ayant confirmé l’information à l’AFP, la chaîne MTV Hits ainsi que les déclinaisons comme MTV 80s, et MTV 90s cesseront de diffuser leurs flux musicaux en France à la fin de l’année. Toutes ces chaînes, 5 au total, sont aujourd’hui incluses dans les offres TV de Free.

Si, les articles de presse en France et en Europe évoquent aussi MTV Music parmi les chaînes qui vont officiellement disparaître, il est important de rappeler que cette dernière n’est pas distribuée en France mais seulement au Royaume-Uni et dans d’autres pays.

Au niveau international, Paramount Skydance prévoit l’extinction de ses chaînes musicales linéaires d’ici au 31 décembre 2025, notamment au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie et au Brésil. Les sources de l’AFP confirment que la France fait partie des marchés concernés, sans détailler chaîne par chaîne la liste exacte des signaux qui seront coupés.

La chaîne phare MTV, désormais largement axée sur la téléréalité et le divertissement, doit en revanche continuer d’émettre sur certains marchés, notamment au Royaume-Uni. À ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’elle cessera d’émettre en France : seules les chaînes musicales thématiques sont aujourd’hui explicitement visées par les fermetures.

Pour MTV 00s et Club MTV en particulier, le périmètre reste flou : certaines publications étrangères ne la mentionnent pas explicitement parmi les fermetures, quand d’autres évoquent plus largement « les chaînes musicales » de MTV. Les informations disponibles laissent toutefois penser que l’ensemble des flux musicaux de la marque sont menacés en France.

Ce mouvement s’inscrit dans une restructuration globale de Paramount après la fusion avec Skydance, avec un recentrage sur le streaming (Paramount+, Pluto TV) et sur quelques marques fortes. Dans ce cadre, les chaînes purement musicales sont progressivement sacrifiées au profit de contenus de téléréalité, de séries et de formats jeunesse.

Pour les abonnés Freebox, la fin de MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s et Club MTV marquera donc un nouveau coup dur pour l’offre de chaînes musicales linéaires, déjà fragilisée par la montée en puissance des plateformes de streaming vidéo et audio.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox