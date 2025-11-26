Free : une nouvelle renumérotation de chaînes sur les Freebox et Free TV

Changement de canal pour les chaînes 4K.

Vous ne trouvez plus TF1 4K, France 2 UHD ou encore Stingray Festival 4K ? Pas de panique, Free a procédé discrètement il y a plusieurs jours à une nouvelle renumérotation des chaînes UHD accessibles sur les Freebox et via Free TV. Jusqu’ici positionnées entre les canaux 101 et 106, les chaînes concernées ont été déplacées vers la tranche 991–998. Voici la nouvelle organisation :

991 – TF1 4K

992 – France 2 UHD

993 – France 2 UHD/HDR

994 – M6 4K

997 – Museum TV 4K

998 – Stingray Festivals 4K

Aucun autre changement n’est à noter concernant l’accès ou la disponibilité des chaînes pour les abonnés, seule la position dans la grille TV est modifiée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox