Quelle a été pour vous la meilleure nouveauté de l’année chez Free ?

L’opérateur a eu une année assez chargée en nouveauté pour ses abonnés, mais laquelle vous a le plus marqué ? Vous avez la parole.

Si Free n’a pas lancé de nouvelle Freebox ou son nouveau player pour l’instant, il a dévoilé de nombreuses nouveautés en 2025, touchant aussi bien les Freebox que le mobile et les services inclus. Pour connaître celle qui a le plus marqué les abonnés, nous vous proposons de voter pour la nouveauté de l’année.

Cette année, Free a créé la surprise en lançant le 8 avril la Freebox Pop S, son offre double-play mais a aussi répondu aux attentes de certains en proposant les migrations vers la Freebox Delta avec WiFi 6E. Une édition spéciale, la Freebox Ultra Stranger Things, a également fait son apparition. Côté services, Free TV a poursuivi son développement et plusieurs plateformes SVOD ont rejoint les Freebox, dont Paramount+, Shadowz et Society+.

Les abonnés ont aussi vu arriver les chaînes FAST, notamment les chaînes RMC, Free Ciné et 27 nouvelles chaînes thématiques. Sur le mobile, l’utilisation de la 900 MHz en 4G a permis d’améliorer les débits, tandis que Le Chat a été offert pendant un an aux abonnés Free Mobile a partir du mois de février, même si l’offre a depuis pris fin, mais plus récemment, en septembre dernier, l’opérateur à intégré son VPN gratuit à ses forfaits. À cela s’ajoutent les frais de mise en service désormais offerts pour les Freebox, ou encore l’arrivée très attendue de Disney+ sur la Freebox Révolution … en somme, il y a le choix. Nous avons bien sûr dû faire une sélection, mais si une autre vous vient en tête, n’hésitez pas à la partager dans les commentaires. Avec toutes ces annonces, il est temps de choisir celle qui vous a le plus marqué dans le sondage ci-dessous :

····· Sondage Quelle a été pour vous la meilleure nouveauté de l'année chez Free ? Le lancement de la Freebox Pop S

L'intégration de MVPN chez Free Mobile

Le lancement de Free TV

La Freebox Ultra Edition Spéciale Stranger Things

L'arrivée de nouveaux services SVOD comme Society+, Shadowz, Paramount+...

L'utilisation de la bande 900 MHz en 4G chez Free Mobile

Arrivée des chaînes FAST (RMC, Free Ciné, les 27 arrivées avec Free TV...)

Le Chat offert pendant un an aux abonnés Free Mobile

Les frais de mise en service offerts pour les Freebox

Disney+ enfin disponible sur la Freebox Révolution

Les migrations vers la Freebox Delta WiFi 6E enfin disponibles

