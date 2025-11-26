Quelle a été pour vous la meilleure nouveauté de l’année chez Free ?
L’opérateur a eu une année assez chargée en nouveauté pour ses abonnés, mais laquelle vous a le plus marqué ? Vous avez la parole.
Si Free n’a pas lancé de nouvelle Freebox ou son nouveau player pour l’instant, il a dévoilé de nombreuses nouveautés en 2025, touchant aussi bien les Freebox que le mobile et les services inclus. Pour connaître celle qui a le plus marqué les abonnés, nous vous proposons de voter pour la nouveauté de l’année.
Cette année, Free a créé la surprise en lançant le 8 avril la Freebox Pop S, son offre double-play mais a aussi répondu aux attentes de certains en proposant les migrations vers la Freebox Delta avec WiFi 6E. Une édition spéciale, la Freebox Ultra Stranger Things, a également fait son apparition. Côté services, Free TV a poursuivi son développement et plusieurs plateformes SVOD ont rejoint les Freebox, dont Paramount+, Shadowz et Society+.
Les abonnés ont aussi vu arriver les chaînes FAST, notamment les chaînes RMC, Free Ciné et 27 nouvelles chaînes thématiques. Sur le mobile, l’utilisation de la 900 MHz en 4G a permis d’améliorer les débits, tandis que Le Chat a été offert pendant un an aux abonnés Free Mobile a partir du mois de février, même si l’offre a depuis pris fin, mais plus récemment, en septembre dernier, l’opérateur à intégré son VPN gratuit à ses forfaits. À cela s’ajoutent les frais de mise en service désormais offerts pour les Freebox, ou encore l’arrivée très attendue de Disney+ sur la Freebox Révolution … en somme, il y a le choix. Nous avons bien sûr dû faire une sélection, mais si une autre vous vient en tête, n’hésitez pas à la partager dans les commentaires. Avec toutes ces annonces, il est temps de choisir celle qui vous a le plus marqué dans le sondage ci-dessous :