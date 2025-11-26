Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la fin d’une époque chez Canal+, Free change la donne, Free Mobile voit plus loin…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

24 novembre 2010 : Canal+ cesse d’émettre sur le réseau analogique

Un an avant les autres, la première chaîne privée payante de France arrête sa diffusion sur le réseau hertzien analogique. Une obligation de l’État en vue de la libération les fréquences pour la radio numérique. Dès le 24 novembre 2010, Canal+ est alors uniquement diffusée en numérique sur la TNT, via le satellite (CanalSat), sur le câble et la télévision IP (fibre optique ou xDSL).

24 novembre 2021 : Oqee devient plus accessible

Un nouveau pas dans la disponibilité d’Oqee pour tous les abonnés Freebox Pop. À partir du 24 novembre 2021, les abonnés Freebox Pop et Delta ne sont plus les seuls à pouvoir profiter d’Oqee sur les Smart TV Samsung. L’interface maison de Free donnant accès à 220 chaînes, aux replays et à l’enregistrement dans le cloud, devenait en effet disponible sans surcoût pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One et Crystal. Oqee s’est bien étendu depuis, sur d’autres supports et a même été complètement renommée Free TV.

26 novembre 2013 : Free Mobile étend l’horizon pour les Freenautes

Free a enrichi ses offres mobiles en permettant à ses abonnés de franchir les frontières, au moins par la voix. Depuis son lancement l’opérateur de Xavier Niel proposait les appels vers fixes et mobiles pour les Etats-Unis, le Canada, l’Alaska, Hawaï et aussi la Chine. Le 26 novembre 2013 sans changer le prix de ses offres, Free rajoutait de nombreuses destinations incluses, dans son offre. Les abonnés Free Mobile pouvaient alors appeler vers tous les continents : Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie. Voyage, voyage…

Voici la carte des destinations incluses en 2013

26 novembre 2019 : Netflix débarque sur la Freebox mini 4K

Une première arrivée du géant du streaming sur une Freebox historique ! Le 26 novembre 2019, Free annonce la disponibilité de Netflix sur toutes les Freebox mini 4K. La plateforme numéro 1 de SVOD était à l’époque réservée aux Freebox Delta et One, où la formule essentielle était d’ailleurs incluse. Les abonnés Freebox équipés du player taille mini de Free pouvaient ainsi opter pour une option dédiée et profiter de l’intégralité des contenus de la plateforme directement depuis leur téléviseur. L’arrivée sur Freebox Révolution viendra quelques jours plus tard.

27 novembre 2003 : Free annonce son offre “triple play”

C’est le 27 novembre 2003 que la société Free publie un communiqué de presse présentant une offre unique : un abonnement comprenant la téléphonie, l’internet mais aussi un nouveau service inclus depuis… la télévision. En somme,ce jour correspond à la date de naissance des offres triple-play que l’on connait tous aujourd’hui. Ainsi, pour 29.99€ par mois, Free proposait un abonnement comprenant l’accès à l’ADSL, un modem et donc l’accès à 100 chaînes de télévisions… Une première !

La toute première Freebox qui allait proposer cette offre révolutionnaire

29 novembre 2022 : Free ouvre une boutique de Smart TV

Free créait une petite surprise pour ses abonnés sans que l’on puisse s’en douter. A partir du 29 novembre 2022, l’opérateur de Xavier Niel permettait en effet à ses abonnés Freebox d’accéder à une boutique exclusive permettant d’acheter un téléviseur connecté 4K de chez Samsung. Un des avantages proposé par l’opérateur, outre le fait que les frais sont prélevés sur la facture Freebox, est le fait que le paiement du téléviseur est de base échelonné sur trente mois, pour éviter une trop forte dépense. La boutique est toujours ouverte et les modèles sont mis à jour régulièrement, avec des promotions.

30 novembre 2010 : La TNT est lancée en outremer

5 ans après la métropole, les territoires d’Outremer ont vu arriver la Télévision Numérique Terrestre le 30 novembre 2010. Pour cela, il a fallu récupérer les fréquences de la chaîne Tempo de RFO, qui s’est donc arrêté le même jour. Elle ne compte que les 7 chaînes nationales publiques cependant, à l’inverse de la TNT de la métropole.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox