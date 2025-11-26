Orange lance une grosse promo pour ses abonnés Livebox avec beIN Sports à 1€

Pour les fans de foot, beIN Sports est à découvrir pour 1€ le premier mois chez Orange.

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, Orange propose une offre spéciale sur beIN SPORTS pour les abonnés Livebox. Du 20 novembre au 16 décembre, il est possible de profiter du premier mois à 1 euro, une occasion idéale pour suivre l’intégralité de la compétition qui débutera le 21 décembre.

beIN SPORTS diffusera 100% des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations en intégralité et en exclusivité. Pour permettre aux abonnés Livebox de vivre la compétition dans les meilleures conditions, Orange met en avant une promotion valable pendant près d’un mois.

L’abonnement beIN SPORTS est proposé à 1 euro le premier mois, puis 15 euros par mois, sans engagement. L’offre est accessible sur la TV d’Orange, l’application Orange TV et sur orange.fr. Cette promotion s’adresse uniquement aux clients qui ne sont pas déjà abonnés à beIN SPORTS, Sports Max, Intense, au pack beIN SPORTS et Disney, et qui n’ont pas résilié l’un de ces bouquets au cours des 12 derniers mois. Elle n’est pas accessible non plus aux abonnés ayant bénéficié récemment d’une remise liée à une demande de résiliation.

