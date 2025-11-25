Avec cette nouveauté, Free Mobile franchit une étape de plus vers une expérience 100 % dématérialisée pour ses nouveaux abonnés

Free Mobile simplifie l’activation des eSIM pour ses nouveaux abonnés qui ont acheté un smartphone dans sa boutique.

Free annonce une nouveauté destinée à faciliter l’arrivée de ses nouveaux clients mobiles. Désormais, toute personne souscrivant un forfait Free Mobile et achetant un smartphone sur la boutique mobile.free.fr peut activer son eSIM directement depuis son nouvel appareil, sans QR code ni manipulation externe.

Il suffit de connecter le téléphone au Wi-Fi lors du premier allumage et de se laisser guider. En quelques instants, la ligne est prête à l’usage. Cette activation express est compatible avec plus de 50 modèles, dont les iPhone à partir du 13, les Samsung Galaxy A54 et S24, les Google Pixel 9 et 10, les Motorola Razr 50/60 ou encore plusieurs références Honor. Free indique que cette liste continuera de s’étendre.

Cette avancée marque une nouvelle étape pour l’opérateur, qui avait amorcé cette stratégie progressivement. Free a d’abord lancé la préinstallation de l’eSIM sur les iPhone, avant de l’étendre à quelques modèles Android, notamment via une première vague de smartphones compatibles annoncée cet automne. L’évolution s’inscrit aussi dans la continuité des évolutions récentes autour de l’eSIM. En octobre, Free a permis à tous ses abonnés d’installer leur eSIM directement depuis l’Espace Abonné, via la rubrique « Ma eSIM », sans passer par un QR code. Un simple clic sur « Installer l’eSIM sur ce mobile », la saisie d’un code de confirmation puis le suivi des instructions suffisent. Le code PIN reste par défaut 1234.

🤩 NOUVEAUTÉ ! Pour tout nouvel abonnement mobile Free, vous pouvez maintenant activer votre eSIM directement depuis votre nouveau téléphone acheté sur notre site internet https://t.co/8jn8Om7VV8 ! 🚀 💡 Un seul geste : connectez-vous au Wi-Fi à l’allumage et laissez-vous… pic.twitter.com/LSGS09Fc08 — Free 1337 (@Free_1337) November 25, 2025

