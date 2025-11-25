Abonnés Freebox Ultra et Delta : de nombreuses promos sur Prime Vidéo, “jusqu’à -80% sur vos services préférés”

Si vous êtes abonnés Amazon Prime, c’est le moment pour tester différents services à prix réduit sur Prime Video.

Amazon propose en ce moment plusieurs promotions sur le catalogue de services complémentaires proposé sur sa plateforme de streaming, permettant d’accéder à des services de streaming à prix réduit pendant plusieurs semaines. L’occasion idéale pour tester de nouvelles plateformes, d’autant que l’accès à Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois sur les Freebox Pop et Essentiel, et disponible en option pour les autres Freebox.

Universal+, Crunchyroll, Lionsgate+… plusieurs services à moitié prix

Jusqu’au 1er décembre, plusieurs services bénéficient d’une réduction temporaire :

Universal+ : 2,99 € par mois pendant trois mois, puis 5,99 € par mois.

Crunchyroll : 2,99 € par mois pendant deux mois, puis 5,99 € par mois.

Lionsgate+ : 1,99 € par mois pendant trois mois, puis 3,99 € par mois.

MGM+ : 0.99€ par mois pendant trois mois puis 3,99€ par mois

Ces abonnements sont tous sans engagement, avec une activation et une résiliation directement depuis l’interface Prime Video. A noter qu’une fois souscrit, ces abonnements seront intégrés au catalogue disponible sur Prime Video et vous pourrez les regarder sur n’importe quel support, depuis l’application d’Amazon, y compris les Freebox.

Une offre spéciale pour les fans de football américain

Jusqu’au 8 décembre, le NFL Game Pass bénéficie d’une forte remise : 7,99 € pendant un mois, puis 39,99 € par mois. Cette offre permet d’accéder aux matchs en direct, aux rediffusions, aux analyses et aux contenus exclusifs de la NFL. L’offre reste sans engagement, vous pouvez ainsi la résilier avant de passer au tarif habituel si vous considérez que c’est trop onéreux.

