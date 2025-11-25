Free Mobile : un nouveau smartphone robuste est disponible, avec une promo en prime

A l’approche des fêtes, si vous êtes à la recherche d’un smartphone pensé pour tenir peu importe les coups de la vie, il y a un nouveau candidat chez Free Mobile.

Le Crosscall Core M6 fait officiellement son entrée dans la boutique Free Mobile. Le smartphone durci du constructeur français, pensé pour les environnements les plus exigeants, devient désormais accessible aux abonnés de l’opérateur avec une offre dédiée.

Proposé à 319 € au comptant, le Core M6 bénéficie en plus d’une offre de remboursement de 20 € sur demande. Pour ceux qui préfèrent étaler leur achat, Free Mobile le rend disponible via Free Flex avec un premier paiement de 69 €, puis 24 mensualités de 8,99 €.

Le Crosscall Core M6 est un smartphone durci pensé pour les professionnels qui évoluent dans des environnements exigeants. Sa conception repose sur la structure X-TREMESHIELD avec une plaque d’aluminium recyclé, un châssis renforcé par 14 vis, des coins en TPU amortissants et un verre 60 % plus épais que la moyenne. Certifié MIL-STD-810H et IP68/69K, il résiste à plus de 300 chutes sur béton, aux immersions en eau douce, salée ou chlorée, ainsi qu’aux jets haute pression. Son autonomie atteint jusqu’à 80 heures grâce à une gestion énergétique optimisée par IA, tout en conservant 80 % de capacité après cinq ans. Il bénéficie en outre d’une garantie de cinq ans et d’un suivi logiciel assuré jusqu’en 2032.

Côté usages, le Core M6 s’adapte aux besoins des pros du terrain en intégrant un haut-parleur frontal de 102,5 dB avec réduction de bruit IA jusqu’à -60 dB, trois boutons d’action physiques (PTT, SOS, IA) et un écran compatible gants et surfaces mouillées. Compatible 5G SA/NSA, double SIM/eSIM et NFC, il peut servir de talkie-walkie, de terminal d’encaissement ou d’outil de communication critique. Sa certification EMVCo L1 lui permet le paiement sans contact, et son intégration à l’écosystème X-LINK ainsi que le mode X-SPACE offrent la possibilité de le transformer en poste de travail lorsqu’il est connecté à un écran externe. D’après plusieurs tests, il se débrouille plutôt bien en photographie, grâce à un capteur principal de 50 mégapixels.

