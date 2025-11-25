Free questionne discrètement ses abonnés Freebox Révolution et mini 4K sur l’écran de leur serveur, mais pour quoi faire ?

Free mesure l’attachement de ses clients aux écrans en façade des serveurs Révolution et mini 4K. Une manière d’impliquer sa base d’abonnés dans une possible évolution de ses équipements Freebox.

Comme il l’a déjà fait récemment pour certains de ses players et de possibles évolutions à venir, Free fait de nouveau appel à ses abonnés. Cette fois, l’opérateur s’intéresse à l’écran ou à l’afficheur en façade des Freebox Révolution et mini 4K, via un questionnaire proposé à certains clients directement dans l’application Freebox Connect.

Dans ce sondage, Free demande notamment à quelle fréquence les abonnés utilisent l’écran tactile ou l’afficheur de leur box. Une autre question porte sur l’utilité de l’affichage permanent de l’heure sur le serveur, avec une échelle allant de « très utile » à « pas du tout utile ».

Selon le témoignage @xhark, un des abonnés ayant reçu le questionnaire, Free interroge plus largement sur l’affichage de ses box et les économies possibles, que ce soit en matière de fabrication ou de consommation électrique liée à cet écran. L’opérateur ne précise pas ses intentions, mais ces questions laissent penser qu’il réfléchit à l’avenir de cet affichage très vétuste, voire à d’éventuels ajustements sur les modèles existants ou futurs. Free se contente pour le moment de mesurer l’attrait et les habitudes de ses abonnés vis-vis de ces écrans en façade.

Free questionne sur l’affichage de ses box et les économies possibles autour (fabrication mais aussi conso élec) Popup apparue dans Freebox connect sur Android@TiinoX83 @UniversFreebox pic.twitter.com/SSnNlWszvj — 𝕩ɦΛƦҠ (@xhark) November 24, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox