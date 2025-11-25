Bouygues Telecom lance une nouvelle promo sur Ligue 1+ à prix réduit pour ses abonnés mobile

Les abonnés mobile Bouygues Telecom peuvent profiter d’un tarif promotionnel sur Ligue 1 +, la chaîne officielle du championnat de Ligue 1 McDonald’s. L’abonnement est disponible à prix réduit pendant trois mois.

À partir du 24 novembre, Bouygues Telecom lance une promotion sur l’abonnement à Ligue 1 + pour ses clients mobile. La chaîne est proposée à 9,99 € par mois pendant trois mois, puis 14,99 € par mois, le tout sans engagement.

La souscription se fait directement depuis l’espace client Bouygues Telecom, dans la rubrique des options de la ligne mobile, explique l’opérateur. À noter également, l’accès aux contenus se fera uniquement sur l’application B.TV, limitant l’accès à un seul écran en simultané. L’application B.tv est notamment disponible sur iOS et Android.

Pour rappel, la chaîne Ligue 1 + diffuse l’intégralité des matchs de Ligue 1 McDonald’s, en direct ou en différé, ainsi que divers programmes d’analyse et contenus dédiés pour suivre toute l’actualité du championnat.

