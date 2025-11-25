Free coincé avec des règles ennuyeuses, les opérateurs ne veulent pas que vous les quittiez… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Dilemme cornélien pour Free..

D’abord TF1, puis plus récemment M6… Certaines chaînes ont mis en place une mesure qui empêche de passer les publicités sur Free TV via le contrôle du direct. Une chose qui n’est pas forcément du goût des utilisateurs, et qui a un nom : l’Anti ad-skipping. Sur son site web, Free TV détaille le fonctionnement de cette technologie qui empêche toute manipulation destinée à contourner la diffusion des publicités. Et si beaucoup déplorent cette technique, est-ce que Free a vraiment le choix ?

“Ne me quitte pas”, le remix des opérateurs coûte bonbon

Orange a discrètement revu à la hausse ses frais de résiliation pour les offres Livebox. Selon la documentation tarifaire officielle mise à jour le 20 novembre, ces frais s’élèvent désormais à 60 euros. Jusqu’à présent, ils étaient fixés à 50 euros, ce qui en faisait les plus bas parmi les quatre grands fournisseurs d’accès à Internet. Ces frais s’appliquent par ailleurs également chez Sosh. Et malgré le fait que la plupart des opérateurs, le remboursement couvre ces frais, il faut tout de même en faire la demande. Et surtout… Les frais sont remboursés…. Pour l’instant.

La Freebox Révolution tient bien le coup, surtout avec un autre player…

Quatorze jours seulement après être revenue à son tarif standard fixe, la Freebox Révolution Light fait son retour en promo. Free relance en effet, ce 20 novembre, sa “Série Spéciale” à 19,99 €/mois pendant un an, puis 29,99 €/mois, sans engagement supplémentaire… mais avec une petite cerise sur le gâteau : l’ajout de Paramount+ Standard avec un mois offert pour les nouveaux abonnés mais aussi les existants (puis 7,99€/mois). Un nouveau retour pour la box emblématique, bien que vieillissante…

Un déséquilibre entre Freebox TV et Free TV

Free continue d’enrichir son univers TV avec l’arrivée de plusieurs chaînes francophones ajoutées sans surcoût dans l’offre Freebox. En plus de CNews Prime et Europe 1, prêtes à commencer leur diffusion très bientôt sur le canal sur 159 et 158 de Freebox TV, trois autres chaînes francophones débarquent également sur les Freebox, dans le bouquet basic. Mais pas sur Free TV gratuit , ni sur la version payante… Uniquement chez les abonnés Freebox. Un déséquilibre qui peut surprendre, mais pas de là à dire que “cela sent le roussi” tout de même ! 😉

Un bloquage qui peut rendre chèvre

Free traverse un nouveau trimestre sans croissance sur le fixe. Malgré une fibre en hausse, les recrutements restent au point mort, alors que Bouygues Telecom et Orange affichent des performances solides. Tout le monde y va de son hypothèse sur les causes de ces performances commerciales peu satisfaisantes, mais MickaelIM soulève un point assez intéressant : l’impossibilité de changer d’offres si on veut passer à une box moins chère chez le même opérateur. Cependant, il faut noter que la plupart des autres opérateurs ne le permettent pas non plus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox