Epinglé par l’ANFR, Apple corrige une erreur sur iOS 26

Après une mise en demeure de l’Agence nationale des fréquences, Apple a corrigé un problème lié à l’iPhone 16 et au contrôle parental en France.

iOS 26 sur iPhone 16 se conforme de nouveau à la réglementation française. La loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 impose aux fabricants, dont Apple, d’intégrer une solution de contrôle parental dès la mise en route et la configuration initiale des smartphones. Or, l’iPhone 16 ne respectait pas pleinement cette obligation. Selon l’ANFR, « les analyses ont mis en évidence que, dans certains cas d’usage concernant les mineurs de plus de 15 ans, l’appareil ne respectait pas l’exigence réglementaire consistant à proposer l’activation du dispositif de contrôle parental lors de la première mise en service de l’équipement ».

Correctif déployé avec iOS 26

À la suite de la mise en demeure, Apple a déployé un correctif intégré à iOS 26, disponible depuis septembre. L’ANFR indique avoir vérifié son efficacité et confirme que l’activation du contrôle parental est désormais proposée dès l’initialisation de l’appareil, mettant fin au manquement observé. L’agence précise aussi que ces améliorations profitent aux autres modèles d’iPhone.

Elle encourage l’ensemble des utilisateurs à installer iOS 26.

