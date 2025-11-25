TF1+ va s’enrichir de deux nouvelles chaînes afin de renforcer son rôle d’agrégateur gratuit des contenus de la TNT

Novo19 et T18 sont en approche sur la plateforme du groupe TF1.

TF1+ continue d’étoffer son offre. Selon Challenges, la plateforme du groupe TF1 devrait prochainement accueillir les deux nouvelles chaînes de la TNT : Novo19 et T18. Aucune date officielle n’a encore été communiquée. Avec l’arrivée récente de LCP, mais aussi d’Arte, L’Équipe ou Figaro TV, TF1+ confirme son ambition, devenir un agrégateur gratuit de chaînes, en mettant l’accent sur les contenus de la TNT. L’intégration de Novo19 et T18 viendrait renforcer cette dynamique, après une montée en puissance régulière depuis le lancement de la plateforme en janvier 2024.

