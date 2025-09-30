TF1+ va s’enrichir d’une nouvelle chaîne TV et consolide son positionnement d’agrégateur gratuit

La plateforme du groupe TF1 va accueillir LCP dans les prochaines semaines.

LCP (La Chaîne Parlementaire) débarquera bientôt sur TF1+. L’annonce a été faite son directeur général Emmanuel Kessler lors de la conférence de rentrée de la chaîne et rapportée par le journaliste Romain Colas (La Correspondance de la Presse). Aucune date précise n’a été communiquée, seulement une disponibilité “dans quelques semaines”.

Une plateforme qui continue de s’étoffer

Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie d’agrégation de TF1+, déjà renforcée ces derniers mois par l’intégration de chaînes et de services tiers comme L’Équipe accessible en direct sur la plateforme, tout comme Arte et plus récemment Figaro TV. Ces dernières s’ajoutent aux chaînes gratuites du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI).

En accueillant LCP, TF1+ consolide son positionnement d’agrégateur gratuit autour de l’information et des contenus. C’est un pas de plus vers une plateforme française regroupant médias d’info, divertissement et chaînes thématiques. Pour LCP, c’est intégration va lui permettre d’adresser un nouveau public après avoir rejoint en juin dernier la plateforme france.tv.

📺 Après Radio France et https://t.co/YXIfHC3LtU,, LCP sera disponible dans quelques semaines sur TF1+, annonce Emmanuel Kessler. #Medias pic.twitter.com/LXpCJDBw42 — Romain Colas (@RomColas) September 29, 2025

