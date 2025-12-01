Canal+ lance une nouvelle offre inédite incluant sa chaîne seule et son replay avec publicité, largement disponible mais pas sur les box des rivaux de Free

L’accès à Canal+ et un replay courte durée avec pub, c’est la proposition de la nouvelle offre Canal+ La Chaîne lancée ce matin.

Elle était attendue de pied ferme, elle est désormais une réalité. L’offre Canal+ La Chaîne est désormais disponible, après plusieurs indices apparus dès le mois d’octobre ayant mené à attendre son lancement. La proposition est simple : l’accès à la chaîne Canal+ en direct seule, mais aussi à son replay courte durée (30 jours) avec “un peu de publicité”, pour 15.99€/mois sans engagement. L’offre inclut également l’accès aux 25 chaînes de la TNT en direct en replay, affirme Canal sur son site. Cette formule inclut un utilisateur seulement, mais le groupe indique que “vous pourrez si vous le souhaitez souscrire une option utilisateur supplémentaire sur votre espace client“.

Une offre accessible sur la majorité des supports de l’application Canal+, à savoir PC/Mac, tablettes, smartphones et consoles compatibles (Android, iOS, Xbox…) mais aussi sur TV connectées Samsung depuis 2018, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020, Philips sous OS Titan depuis 2023, Thomson sous OS Tivo depuis 2025, clefs, boitiers, lecteurs sous Android tv/Google tv, Apple TV, Amazon Fire tv (Cube, Stick)…. Cependant, la liste ne présente pas toutes les box des opérateurs.

En effet, pour l’heure, seul Free propose un accès direct à Canal+ La Chaîne, incluse pour les abonnés Freebox Ultra, offerte pendant trois mois aux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Pop. Lorsque vous tentez de réaliser une souscription sur le site de Canal+, il vous est proposé de créer un compte puis de payer, sans opportunité de sélectionner un opérateur, comme c’est le cas pour d’autres offres Canal comme “La Totale”, lancée récemment. Il faudra ensuite utiliser vos identifiants pour vous connecter aux applications compatibles.

