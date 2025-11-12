Canal+ s’apprêterait à lancer une nouvelle offre incluant sa chaîne phare seule et du replay à 30 jours avec pub

Canal+ pourrait très bientôt proposer sa chaîne principale sous une forme inédite, plus simple et accessible, à 15,99€/mois sans engagement.

L’information, d’abord évoquée fin octobre, se précise. D’après le très informé Anaël, la chaîne Canal+ pourrait être prochainement commercialisée seule, en dehors de tout bouquet, à un tarif de 15,99 €/mois sans engagement. Le service inclurait un accès au direct et un replay de 30 jours avec publicités.

Jusqu’à présent, « Canal+ La chaîne en Live» était proposée exclusivement chez Free. Elle se distingue des autres formules Canal+ par le fait qu’elle ne donne accès qu’au flux linéaire, sans le service Canal+ à la demande et les replays. Cette nouvelle offre se différencierait ainsi de celle incluse par exemple dans les Freebox Ultra.

Reste à savoir si cette évolution se traduira par un élargissement de la distribution de la chaîne et si les offres actuelles, dépourvues Canal+ à la demande, deviendront mécaniquement des formules « avec pubs ». Canal+ n’a pour l’heure pas commenté ces informations. La prochaine période commerciale attendue pour le groupe semble être fixée au 20 novembre. Cette offre pourrait donc voir le jour à ce moment là.

ℹ️ Ça semble se confirmer. · CANAL+ la chaîne seule possiblement au tarif de 15,99€/mois sans engagement. Replay à 30 jours avec pubs. Reste à savoir si les offres actuelles sans CANAL+ À LA DEMANDE deviennent mécaniquement des offres “avec pubs”. https://t.co/QBygTLWmO1 — 📌 Anaël (@anael_tw) November 12, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox