Droits TV : Zack Nani et Free ne trouvent pas d’accord avec Ligue 1+ sur les Bleuets

Pas de codiffusion pour les prochains matches des Espoirs : malgré des discussions entamées avec la LFP, Zack Nani a confirmé ce mercredi 12 novembre qu’aucun accord n’a été trouvé avec Ligue 1+.

Les rencontres face à la Suisse (vendredi 19h30) et aux Îles Féroé (lundi 21h) seront visibles uniquement sur ses chaînes Twitch/YouTube et sur les Freebox. Dans un live ce matin, Zack Nani a officialisé l’échec des tractations de codiffusion entre lui, son partenaire Free et Ligue 1+. Résultat : la diffusion reste exclusive au dispositif du streamer, qui détient les droits des Bleuets jusqu’à l’Euro 2027 (hors phase finale).

Selon L’Équipe, l’exclusivité négociée avec Free qui distribue la chaîne « Zack Nani Foot » sur les Freebox a compliqué une solution avec Ligue 1+. Côté LFP Media, on renvoie la balle à la FFF, la Ligue affirmant avoir demandé par écrit dès début septembre la possibilité de diffuser les Espoirs sur Ligue 1+.

La FFF a confié mi-octobre à Zack Nani la diffusion gratuite et exclusive en ligne des Espoirs jusqu’à l’Euro 2027 (hors phase finale), et Free a lancé dans la foulée un canal dédié « Zack Nani Foot » accessible aux abonnés Freebox sur le canal 181, aujourd’hui unique distribution opérateur en linéaire de ce flux sur les box. La chaîne diffuse aussi certaines rencontres de la Saudi League Pro dont les droits ont été acquis cet été par le streamer.

