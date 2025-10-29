Free défend bec et ongles une exclusivité face à Ligue 1+, et perturberait des discussions

Free cherche à conserver son contrat de distribution signé avec le streamer Zack Nani sur la diffusion des matchs de l’équipe de France Espoirs alors que Ligue 1+ exerce un pressing haut pour décrocher la co-diffusion sur sa plateforme.

La codiffusion des matches de l’équipe de France Espoirs sur Ligue 1+ patine : selon Les Échos, Free, distributeur de la chaîne « Zack Nani Foot » sur ses Freebox qui diffuse les rencontres des Bleuets dont les droits ont été fraîchement acquis par le célèbre streamer pour sa chaîne YouTube et Twitch, pousse pour conserver l’exclusivité tout juste obtenue sur les box, ce qui perturbe les discussions entre la LFP (LFP Media/Ligue 1+) et la Fédération française de football.

De son côté, la FFF s’est dite ouverte au principe d’une codiffusion, et Zack Nani a lui-même indiqué dans les lignes de L’Equipe mi-octobre « être prêt à se mettre autour de la table » pour satisfaire tout le monde, après la colère de la LFP qui réclame la présence des Bleuets sur Ligue 1+.

Pour mémoire, la FFF a confié mi-octobre à Zack Nani la diffusion gratuite et exclusive en ligne des Espoirs jusqu’à l’Euro 2027 (hors phase finale), et Free a lancé dans la foulée un canal dédié « Zack Nani Foot » accessible aux abonnés Freebox sur le canal 181, aujourd’hui unique distribution opérateur en linéaire de ce flux sur les box. La chaîne diffuse aussi certaines rencontres de la Saudi League Pro dont les droits ont été acquis cet été par le streamer.

Selon nos confrères, les discussions entre Free, la LFP et la FFF se poursuivent et pourraient “se clore dans les tout prochains jours”, sans issue toutefois arrêtée à ce stade, tandis que Ligue 1+ cherche à étoffer sa plateforme au-delà des matches de L1 du week-end.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox