Free annonce la mise en clair pendant 1 mois d’une chaîne bien connue sur les Freebox

De quoi ravir petits et grands enfants, avec l’accès à Cartoon Network offert pendant un mois.

“Les enfants vont être contents“, affirme l’opérateur, et on peut le comprendre. A partir du samedi 1er novembre et jusqu’au 30 novembre prochain, les abonnés Freebox vont avoir droit à Cartoon Network gratuitement sur les Freebox, annonce l’opérateur dans un mail.

Pour rappel, Cartoon Network est une chaîne concentrée sur l’animation jeunesse et habituellement uniquement proposée en option via le pack Kids (1.99€/mois) ou le pack WB Family (5.99€/mois) sur les box de l’opérateur de Xavier Niel. Les abonnés pourront ainsi se rendre sur le canal 145 pour profiter de nombreuses séries animées adorées des plus petits comme Teen Titans Go, Gumball, Steven Universe, et bien d’autres encore, sans frais.

Comme d’habitude pour ce genre de mise en clair, aucune manipulation n’est réellement nécessaire et il ne sera pas nécessaire de se désabonner à la fin de la période de mise en clair. Si au 1er novembre, la chaîne n’est pas encore accessible, vous pouvez éventuellement redémarrer le player, ou patienter puisque la mise au clair peut être progressive suivant les Freebox.

