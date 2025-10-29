Free TV : “l’offre d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain”, Free annonce préparer des évolutions et enrichissements

Après le lancement de Free TV, gratuit pour tous avec 170 chaînes, 25 000 heures de replay et l’AVOD Free Ciné, Free annonce que son offre va évoluer et s’enrichir.

Fidèle à son ADN de simplicité, générosité, et zéro engagement, Free cherche à bousculer une fois de plus le marché en libérant les usages sur la TV. Dans un entretien à Media+, Nicolas Thomas, directeur général de l’opérateur, trace les grandes lignes de la stratégie autour de Free TV, la plus grande offre de TV ouverte à tous lancée sans prévenir la semaine dernière. L’objectif est désormais très clair sur son développement : «c’est d’être l’application de télévision de référence», indique le dirigeant et d’ajouter : « Free TV va continuer à évoluer et s’enrichir. L’offre d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain. On va éditorialiser, ajouter des contenus en lien avec l’actualité et les événements».

Interrogé sur la rentabilité de ce pari osé, Nicolas Thomas précise : « Pour être honnête, je ne sais pas encore. Mais notre point de départ est toujours le même : partir de l’utilisateur. Comprendre ce qu’il veut : de la simplicité, de la générosité, de l’innovation, et pas d’engagement. »

Sur les moyens mis en œuvre, le directeur général de Free souligne par ailleurs : « Nous avons la chance d’avoir une grande expertise interne en matière de diffusion télé, de plateformes et de streaming, ce qui nous permet d’innover à un coût probablement inférieur à celui d’autres acteurs. »

Si Free rime en anglais avec gratuité et liberté, l’opérateur ne perd toutefois pas le nord, au-delà de la gratuité, des leviers économiques existent bel et bien à ses yeux : « D’abord, cela renforce la notoriété de la marque, attire de nouveaux utilisateurs vers nos offres box ou mobile. Ensuite, il y a la publicité, notamment sur Free Ciné. » La rentabilité viendra donc par étapes : notoriété, acquisition d’abonnés, puis publicité via notamment l’AVOD.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox