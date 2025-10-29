Canal+ cartonne sur l’audience, 54,4 millions de Français ont regardé ses chaînes TV en seulement 30 jours

Une première mesure unifiée des audiences TV et vidéo par Médiamétrie signe un beau succès pour le groupe Canal+.

Les tous premiers résultats de la mesure Watch de Médiamétrie constitue “une étape structurante pour le secteur audiovisuel”, Canal+ le sait bien car il est lui même directement concerné. Ce 28 octobre, pour la première fois, les audiences des éditeurs TV et des plateformes vidéo en France métropolitaine sont rassemblées au sein d’une mesure Médiamétrie.

À cette occasion, Canal+ se distingue nettement avec des chiffres impressionnants, 54,4 millions de Français ont regardé les chaînes du groupe en septembre, pour un total de 424 millions d’heures de visionnage, tandis que Dailymotion a rassemblé 22,9 millions de Français à domicile sur le mois. Le groupe confirme ainsi la puissance de son offre éditoriale et la complémentarité entre ses chaînes linéaires et ses plateformes numériques.

Une mesure inédite et structurante pour le marché

La mesure Watch de Médiamétrie agrège donc désormais les usages TV et vidéo au sein d’une même méthodologie opérée par le tiers de confiance du marché. Les chaînes du groupe CANAL+ (payantes et gratuites) sont comptabilisées sur tous les écrans (TV, ordinateurs, smartphones, tablettes) et dans tous les lieux de consommation, qu’il s’agisse du domicile ou hors domicile. Dailymotion, comme les autres plateformes, est mesuré sur un périmètre plus restreint, limité au visionnage à domicile via les connexions Wi-Fi ou Ethernet des box. Cette évolution permet pour la première fois d’obtenir une vision unifiée et comparable de la consommation de contenus audiovisuels en France métropolitaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox