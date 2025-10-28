Free TV vient tout chambouler, les opérateurs en font-ils trop avec leurs chaînes ou leurs débits ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Free TV vient tout changer

L’opérateur a dévoilé sa dernière révolution : Free TV et Free TV+, des offres donnant accès à un large catalogue de chaînes TV, soit gratuitement, soit moyennant un abonnement, pour tout le monde, sans avoir besoin d’une offre Freebox ou Free Mobile. Une initiative inattendue qui a ravi beaucoup d’utilisateurs et qui donne une alternative très simple à des solutions plus complexes : il suffit de se créer un compte !

Pourquoi mettre autant de chaînes ?

Free fait sensiblement grossir le “bouquet basique” de Freebox TV. Les offres d’entrée de gamme passent la barre des 300 chaînes incluses, tandis que l’Ultra revendique désormais plus de 340 chaînes. Une accélération alimentée par de nombreuses arrivées ces derniers mois. La concurrence est très loin derrière sur ce point. Si certains n’y voient qu’une espèce d’astuce marketing, et il y a certainement un peu de cela, il faut cependant se rappeler que tous les goûts sont dans la nature et qu’avec un très large catalogue de chaînes, les abonnés disposent d’une chose précieuse : un choix.

Le jeu du chat et de la souris se poursuit chez SFR

Après avoir retoqué l’offre conjointe de 17 milliards d’euros déposée par Bouygues Telecom, Free (iliad) et Orange, Patrick Drahi réclamerait aujourd’hui 21 milliards d’euros et un tempo nettement plus serré. Ce qui est sûr, c’est que ces négociations continuent en coulisses.

A quoi bon pousser les débits à ce point ?

Le jeudi 23 octobre 2025, Orange a présenté à Lyon et Marseille une démonstration grandeur nature de la technologie 50G-PON, considérée comme la prochaine étape majeure dans l’évolution des réseaux fibre optique. Il s’agit, selon l’opérateur, d’une première en France. Après les standards G-PON (2 Gb/s) et XGS-PON (jusqu’à 8 Gb/s), déjà intégrés aux offres grand public de l’opérateur depuis le lancement de la Livebox 7 en 2023, le 50G-PON (pour 50 Gigabit capable Passive Optical Network) promet un débit pouvant atteindre 40 Gb/s, soit cinq fois plus que les capacités actuelles. Mais cela va-t-il servir au grand public ?

Des limites sur mVPN

En septembre dernier, l’opérateur de Xavier Niel a annoncé intégrer un nouveau service pour tous ses abonnés Série Free et forfait à 19.99€/mois : mVPN. Un VPN gratuit, intégré au réseau et simple d’utilisation, qui permet donc de naviguer de manière plus sécurisée, mais aussi de contourner certains blocages géographiques grâce à une adresse IP générée aléatoirement soit au Pays Bas, soit en Italie. Un service pratique, simple à utiliser, puisqu’il suffit de se rendre sur son espace abonné pour l’activer… Mais avec un petit contretemps pour certains détenteurs d’iPhone. Un service pratique , mais qui a ses limites.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox