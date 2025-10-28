Free célèbre une arrivée en avant-première sur Disney Channel, une chaîne incluse sur les Freebox

Free met à l’honneur la sortie du film Miraculous World : Tokyo, Stellar Force, diffusé en avant-première exclusive le samedi 1er novembre 2025 sur Disney Channel.

La sortie d’un film évènement, d’une licence made in France, qui va se mélanger avec ses influences japonaises.Le nouveau film tiré de la série Miraculous Ladybug sera diffusé pour la première fois ce samedi 1er novembre, en exclusivité sur Disney Channel, donc sur le canal 50 .Le film sera diffusé plusieurs fois, puis ensuite disponible en replay sur Disney Channel, puis prochainement sur Disney+.

Après New York, Shanghai, Paris et Londres, Ladybug s’envole pour Tokyo, où elle fait équipe avec Miki et Kazuno, membres de la Stellar Force, une nouvelle équipe de super-héros inspirée des signes du Zodiaque. Ensemble, ils affrontent un redoutable super-vilain menaçant la capitale japonaise. Marinette y retrouvera également Kagami, découvrant au passage des éléments inédits de son passé.

Avec ses décors emblématiques de Tokyo et son animation hybride 2D/CGI influencée par l’anime japonais, ce nouvel opus promet une aventure spectaculaire et riche en émotions. Il marque aussi les 10 ans de la franchise Miraculous, devenue un phénomène mondial depuis 2015.

Les horaires de diffusion sur Disney Channel :

Samedi 1er novembre : 8h30, 11h20, 16h30, 19h10

Dimanche 2 novembre : 10h10, 15h20, 18h10

Samedi 8 novembre : 10h45, 16h35

Dimanche 9 novembre : 20h30

Et pour cette occasion, l’opérateur fait gagner 15 mangas tirés de cette licence sur le compte X de Free TV. Pour y participer, c’est très simple, il suffit de republier le post suivant sur X, tout en suivant le compte officiel Free TV.

🎁 #JeuConcours 🎁 Pour le lancement de Miraculous World : Tokyo Stellar Force le samedi 1er novembre en exclusivité sur Disney Channel, on vous fait gagner 15 mangas Miraculous ! 😍📕 Pour participer, c’est simple :

👉 Follow @FreeTV_fr

👉 RT ce tweet TAS ce lundi 3 ! pic.twitter.com/D1jQh4xNf0 — Free TV (@FreeTV_fr) October 28, 2025

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox