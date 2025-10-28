Après le lancement de Free TV gratuit pour tous, Bouygues Telecom s’active fortement et étend son application TV à de nombreux supports

Avec cette extension, Bouygues Telecom comble une partie de son retard sur la distribution multi-supports face à Free, dont l’application Free TV est désormais accessible à tous, abonnés ou non, sur une large gamme d’appareils connectés.

Sans y voir forcément un lien de causalité, le lancement la semaine dernière de Free TV, la plateforme gratuite pour tous proposant 170 chaînes en direct, ainsi que de Free TV+, sa version premium donnant accès à plus de 300 chaînes pour 0,99 €/mois pendant un an, a permis à Free de frapper fort. L’opérateur de Xavier Niel s’adresse désormais non seulement à ses abonnés Freebox et Free Mobile, mais aussi à ceux de la concurrence, en misant sur une large accessibilité multiplateforme, smartphones, tablettes, navigateurs web, Smart TV ou encore Android TV, là où d’autres opérateurs restaient jusque-là plus limités.

Mais cela, c’était avant. Bouygues Telecom a décidé de réagir ce 28 octobre, en annonçant une extension majeure de son application b.tv+, désormais disponible sur de nombreuses plateformes de téléviseurs connectés et équipements compatibles. “Ce déploiement enrichit significativement l’avantage second écran pour nos clients ayant souscrit à un abonnement Bbox ultym Wi-Fi 7 depuis le 31 mars 2025”, explique l’opérateur dans une note transmise à Univers Freebox.

b.tv+ s’invite sur presque tous les téléviseurs du marché

Jusqu’à présent réservée aux Smart TV Samsung, l’application b.tv+ s’ouvre désormais à de nouveaux univers :

Smart TV Samsung (modèles 2020 et plus récents)

Smart TV LG UHD (modèles 2022 et plus récents ainsi que les vidéoprojecteurs LG – WebOS 22 et +)

Smart TV sous Android TV / Google TV (version 9 et supérieures, notamment Sony et TCL)

Boîtiers et dongles Android TV / Google TV (ex : Google Chromecast avec Google TV, Nvidia Shield, Xiaomi Box, etc.)

Dongles b.tv de Bouygues Telecom

Grâce à cette ouverture, l’application est désormais accessible sur près de 90 % du marché français des téléviseurs connectés. b.tv+ permet d’accéder à plus de 180 chaînes en direct et en replay, avec les fonctions contrôle du direct, reprise d’un programme depuis le début et enregistrement. Encore très loin des 300 chaînes incluses chez Free. Orang, lui, a annoncé aujourd’hui que son application Orange TV est désormais disponible sur toutes les Smart TV Philips commercialisées à partir de 2024, une nouveauté qui vient compléter la liste des appareils déjà compatibles, Smart TV Samsung, LG et Android (Sony, TCL, Hitachi, Sharp) ainsi que sur smartphones Android et iOS.

