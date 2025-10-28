Le saviez-vous : Free fait les choses bien avant d’installer la fibre chez ses abonnés

Afin d’accompagner ses abonnés jusqu’au bout du processus d’installation de la fibre chez eux, Free envoie un mail explicatif pour éviter les mauvaises surprises et garantir un raccordement rapide, sans stress.

Avant même qu’un technicien ne se déplace pour raccorder un logement à la fibre optique, Free soigne la préparation. L’opérateur envoie un e-mail clair et complet à ses futurs abonnés ou à ceux en ADSL qui basculent vers le FTTH afin de s’assurer que tout soit prêt le jour de l’installation.

Dans ce message, le FAI rappelle la date et l’heure du rendez-vous et précise que l’intervention est gratuite. La durée estimée varie entre 45 minutes et 2 heures selon la configuration des lieux.

Des consignes simples mais importantes

Free liste également plusieurs points à vérifier pour faciliter le travail du technicien :

Récupérer les nouveaux équipements Freebox si un remplacement est prévu.

Assurer l’accès au local technique dans les immeubles (via le gardien ou le syndic).

Rester joignable sur son téléphone portable.

Libérer l’emplacement où sera installée la prise fibre.

Présence d’une personne majeure obligatoire sur place.

Isoler les animaux de compagnie, pour la sécurité de tous.

L’opérateur rappelle qu’il est possible de modifier le rendez-vous en appelant le 3244 (gratuit depuis une ligne Free). En revanche, une absence non signalée au moins 8 heures avant l’intervention peut entraîner une facturation de 49 €. Voici le mail de Free :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox