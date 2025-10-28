Orange lance son application TV sur de nouveaux téléviseurs pour ses abonnés Livebox

Orange continue d’élargir l’accès à son service de télévision en ligne.

L’opérateur annonce que l’application Orange TV est désormais disponible sur toutes les Smart TV Philips commercialisées à partir de 2024, une nouveauté qui vient compléter la longue liste des appareils déjà compatibles. Jusqu’ici accessible sur les Smart TV Samsung, LG et Android (Sony, TCL, Hitachi, Sharp…), ainsi que sur smartphones Android et iOS, Orange TV s’étend donc aux téléviseurs Philips.

Grâce à cette application, les abonnés peuvent profiter de plus de 200 chaînes incluses, retrouver leurs programmes préférés en replay ou encore redémarrer un contenu depuis le début avec la fonction Start Over. Il est également possible d’enregistrer des émissions pour les visionner ultérieurement, une option pratique pour ne rien manquer.

Pour accéder à l’application, un abonnement à une offre internet Orange incluant Orange TV est nécessaire. Les opérateurs continuent ainsi leur stratégie de proposer leur propre application TV sur de plus en plus d’appareils connectés, une manière également d’assurer que leurs abonnés restent toujours dans leur écosystème pour consommer la télévision.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox