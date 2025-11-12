Freebox Ultra et Pop : que faire quand ces messages d’erreurs apparaissent sur Free TV

Derrière des codes d’erreur paraissant obscurs (dash#2502, dash#1089…), il peut parfois suffire d’une simple manipulation pour régler votre problème sur Free TV.

Si vous utilisez Free TV sur votre player fourni avec votre Freebox Pop ou Ultra, ou encore sur un autre appareil Android (TV ou mobile), vous avez peut-être déjà vu apparaître un message d’erreur de type “dash#…” ou “rash#…”. Ces erreurs peuvent avoir plusieurs causes, allant d’un simple problème de lecture à un souci de compatibilité matérielle. Voici la liste complète des messages les plus fréquents et les solutions recommandées par Free pour les résoudre.

1. Erreurs dash#25xx (dash#2500, dash#2502, dash#2503, dash#2504)

Ces codes appartiennent au même groupe d’erreurs et sont souvent liés à un blocage temporaire de la lecture.

Que faire :

Si vous regardez une chaîne en direct : zappez simplement pour relancer le flux.

Si vous regardez un contenu en Replay, VOD ou un enregistrement : relancez la lecture du programme.

2. Erreur dash#1089 (Android TV, Player Free 4K, mobile/tablette Android, FireOS)

Ce message indique généralement qu’une mise à jour de votre appareil est nécessaire.

Sur boîtier ou TV :

Allumez votre appareil.

Allez dans Paramètres > À propos.

Vérifiez si une mise à jour est disponible et installez-la.

Sur mobile ou tablette Android :

Ouvrez les Paramètres de votre appareil.

Recherchez “Mise à jour des certificats de sécurité”.

Sélectionnez Mettre à jour.

Selon le modèle, cette option peut se trouver dans les menus Sécurité ou À propos du téléphone.

3. Erreurs dash#1012 et dash#1112

Ces codes signalent une tentative de connexion au serveur Freebox échouée, souvent liée à un délai de réponse trop long.

Solutions recommandées :

Redémarrez votre Freebox Server.

Dans Free TV, modifiez les paramètres de Qualité TV en choisissant Qualité TV Élevée.

Essayez une connexion Ethernet plutôt que le Wi-Fi.

4. Erreurs dash#2429 et dash#2451 (appareils Android)

Ces erreurs apparaissent lorsque l’application est utilisée avec un VPN, ce qui est interdit par les ayants droit. Dans ce cas, il vous faudra donc désactiver votre VPN pour accéder à Free TV.

Si vous n’en utilisez pas et que l’erreur persiste, contactez l’assistance

5. Erreur Rash2#1124 – “Niveau de sécurité HDCP insuffisant”

Ce message indique que votre téléviseur ne supporte pas la norme HDCP 2.2, nécessaire pour lire les contenus en 4K.

Sur boîtier ou TV Android / Player Pop :

Utilisez le câble HDMI fourni avec la Freebox.

Branchez-le de préférence sur le port HDMI 1 de votre TV.

Si le problème persiste, testez le port HDMI 2.

Redémarrez vos appareils, notamment les barres de son ou amplis AV.

En dernier recours, baissez la qualité du flux dans :

Free TV → Réglages > Télévision > Qualité TV > Intermédiaire.

Sur mobile ou tablette Android :

Certains appareils ne sont pas compatibles avec le DRM Widevine L3.

Pour contourner le problème :

Ouvrez l’application Free TV.

Allez dans Réglages > Réglages vidéo > Avancés.

Activez Forcer l’utilisation de Widevine L3.

6. Erreurs Rash2#6000 ou Rash2#6300

Vous avez l’erreur Erreur Rash2#6300 – votre débit est trop faible, vérifiez votre connectivité entre votre player et le server. Cette erreur indique que la connectivité n’est peut-être pas optimale entre votre player et server Freebox.

Testez de vous connecter en Ethernet

Rendez-vous dans les Réglages de l’application > Télévision > passez en qualité Élevée

Si l’erreur persiste, veuillez contacter l’Assistance Free.

Note : si vous rencontrez une erreur rash#6003, rash#6002 ou toute autre erreur commençant par rash#6xxx il s’agit du même groupe d’erreurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox